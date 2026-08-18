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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

اطلاعیه ثبت احوال برای عکس‌دار کردن شناسنامه داوطلبان کنکور

اطلاعیه ثبت احوال برای عکس‌دار کردن شناسنامه داوطلبان کنکور

سازمان ثبت احوال کشور با هدف رفع دغدغه داوطلبان کنکور سراسری، روند تعویض و عکس‌دار کردن شناسنامه آنان را در روزهای ۲۷ و ۲۸ مرداد با اولویت و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ثبت احوال کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد: با هدف تسهیل امور داوطلبان کنکور سراسری و رفع دغدغه‌های آنان، ارائه خدمات مرتبط با تعویض و عکسدار شدن شناسنامه داوطلبان در این ایام با اولویت رسیدگی و فرآیند صدور و تحویل شناسنامه در کوتاه ترین زمان انجام شده است.

آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری که شناسنامه خود را عکس‌دار نکرده‌اند، می‌توانند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۸ مردادماه، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه و دو قطعه عکس، به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال مراجعه کنند، مراجعه پدر دانش‌آموزان نیز بلامانع است.

کد مطلب 6920142
مهسا حيدری توچائی

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