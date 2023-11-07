به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده سهشنبه شب در آئین تجلیل از مدالآوران بوشهری در مسابقات پاراآسیایی هانگژو چین اظهار داشت: یکی از ظرفیتهای مهم ورزشهای ساحلی و دریایی استان بوشهر پیست قایقرانی است.
وی اضافه کرد: این پیست در «خور لشکری» بوشهر از بهترین پیستهای ایران است و نیاز به لایروبی دارد و برای تحقق این مهم پیگیری آن در دستور کار قرار دارد تا آرزوی دیرینه ورزشکاران قایقران در لایروبی این اسکله و خور محقق شود.
محمدیزاده اضافه کرد: با لایروبی این اسکله و خور، به بهترین پیست قایقرانی کشور تبدیل و زمینه برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی در استان بوشهر فراهم میشود و این مهم در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود سازوکار اجرایی آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه این ورزشکاران مایه افتخار ایران اسلامی و استان بوشهر هستند، اظهار داشت: کسب ۶ مدال نقره و برنز رقابتهای پاراآسیایی متعلق به ورزشکاران استان بوشهر بود.
استاندار بوشهر از اقدام شایسته، ارزشمند و غیرتی ورزشکاران استان بوشهر در این رقابتها در کسب مدالهای برتر قدردانی کرد و گفت: حمایت از ورزشکاران به ویژه مدالآوران در سطوح مختلف ملی، آسیایی و بینالمللی در دستور کار قرار دارد و از همه تیمها و هیئتهای مختلف ورزشی حمایت میشود.
وی از تخصیص اعتبارات لازم برای حمایت از ورزشکاران و تیمهای ورزشی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: امسال از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی نفت به تیمهای ورزشی کمک میشود و این مهم در دستور کار قرار دارد.
محمدیزاده با اشاره به مشکلات ورزشکاران افزود: مشکلی که ورزشکاران از جمله مدالآوران پاراآسیایی با آن مواجه هستند موضوع اول مسکن است که در این راستا حل مشکل مسکن همه اقشار از جمله ورزشکاران در دستور کار قرار دارد و قرار شد با پیگیری مدیران کل ورزش و جوانان و راه و شهرسازی حل مشکل مسکن مدالآوران پاراآسیایی در اختصاص زمین یا واگذاری آپارتمانهای در حال ساخت در قالب نهضت ملی مسکن تسریع شود.
استاندار بوشهر به اشتغال ورزشکاران پرداخت و بیان کرد: برای حل مشکل اشتغال ورزشکاران پارآسیایی روشهای مختلف از جمله پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مورد توجه قرار گرفت و روشهای دیگر قابل بررسی است که قرار شد مدیرکل ورزش و جوانان پیگیری لازم داشته باشد.
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