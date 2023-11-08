ارسال ۲ هزار اثر به جشنواره شعر دفاع مقدس استان فارس

دانیال بهادرانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بیست و پنجمین سال برگزاری کنگره بین المللی شعر دفاع مقدس و مقاومت استان فارس شاهد رکوردی کم سابقه در ارسال اثر به این جشنواره بودیم به طوری که تا پایان مهلت ارسال اثر به این جشنواره تنها در استان فارس بیش از ۲ هزار اثر توسط دبیرخانه استانی دریافت شد.
دبیر بیست و پنجمین کنگره بین المللی شعر دفاع مقدس و مقاومت استان فارس افزود: پس از پایان مهلت ارسال آثار دبیرخانه کار دستهبندی آثار بر اساس موضوعات چندگانه جشنواره و همچنین کدگذاری آثار را آغاز کرده است.
وی با اشاره به اینکه پس از پایان کدگذاری و دستهبندی نیز داوری آثار آغاز میشود، اظهار کرد: در پایان آثار برگزیده در قالب کتاب منتشر و از برگزیدگان در رشتههای موضوعی مختلف این دوره از جشنواره در اختتامیه استانی تقدیر به عمل میآید.
بهادرانی عنوان کرد: حضور آثار شاعران برجسته اساتید شناخته شده شعر دفاع مقدس در کنار شاعران جوان جوانههای شعر دفاع مقدس فارس در این دوره از جشنواره نشان دهنده علاقه وافر هنرمندان این سرزمین و آینده روشن ادبیات این خطه از ایران اسلامی است.
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