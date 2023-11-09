توقیف سواری سمند با بیش از ۶۰۰کیلو حشیش در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی نسب صبح پنج شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از کشف ۶۳۳ کیلوگرم حشیش در بازرسی از یک سواری سمند در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی اطلاعاتی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط سوداگران مرگ در محور سربیشه به بیرجند دریافت کردند که تیم‌های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر برای بررسی موضوع اعزام شدند.

شجاعی نسب افزود: مأموران هنگام کنترل محورهای های مواصلاتی استان به یک خودروی سواری سمند که با سرعت در حال حرکت بود مشکوک و با علائم هشدار دهنده به راننده خودرو دستور ایست داده که راننده با مشاهده مأموران با استفاده از سیستم دودزا بر سرعت خودرو افزود و متواری شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: مأموران خودروی حامل مواد مخدر را تعقیب و با اقدامات پلیسی آن را متوقف، که در بازرسی از خودرو ۶۳۳ کیلوگرم حشیش کشف شد.

سردار شجاعی نسب تصریح کرد: مأموران در این رابطه یک خودرو توقیف و یک متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

این مقام ارشد انتظامی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر با قاطعیت ادامه دارد و به هیچ عنوان اجازه جولان به سوداگران مرگ را نخواهیم داد و مردم در این امر خطیر همچون گذشته ما را یاری نمایند.