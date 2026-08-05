۴۴۰ کیلو تریاک از کامیون حامل سبوس در بیرجند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند و تیم‌های عملیاتی به محورهای مواصلاتی شهرستان بیرجند اعزام شدند.

وی افزود: مأموران هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل بار سبوس مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی از کامیون، ۴۴۰ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک را که به‌صورت ماهرانه زیر بار سبوس جاساز شده بود، کشف کردند.

سردار شجاعی‌نسب با اشاره به دستگیری راننده کامیون در این عملیات گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: برخورد مأموران انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر قاطع، مستمر و بدون اغماض خواهد بود و پلیس اجازه نخواهد داد برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی در جامعه جولان دهند.