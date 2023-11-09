شرکت ۱۰۵۰ نفر در جشنواره باران وحی ویژه مددجویان کمیته امداد 

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سورگی صبح پنج شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی باران وحی ویژه مددجویان کمیته امداد اظهار کرد: هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی استعدادهای قرآنی مددجویان تحت حمایت و ارتقای دانش قرآنی آنها با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر تربیت قرآنی افراد جامعه بوده است.

وی تصریح کرد: یک هزار و ۵۰ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد در این جشنواره فرهنگی هنری شرکت کرده اند.

معاون فرهنگی کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه جشنواره فرهنگی هنری باران وحی در ۱۵ رشته در سطح استان برگزار شد، افزود: این جنشواره به صورت غیر حضوری و فقط در رشته حفظ به صورت حضوری در دو روز گذشته برگزار شده است.

سورگی به نحوه ثبت نام متقاضیان برای شرکت در این جشنواره اشاره داشت و گفت: مراحل شناسایی استعدادها و ثبت نام مددجویان از اواخر خردادماه آغاز و پس از آن، آثار رشته های آوایی و هنری در سامانه بارگذاری و در روزهای اخیر نیز توسط اساتید و داوران استانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهداف این جشنواره در استان افزود: غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان، ارتقاء نشاط معنوی و ایجاد انگیزه، رقابت و اعتماد به نفس، شناسایی و توانمندسازی استعدادهای قرآنی و فرهنگی مددجویان تحت حمایت و ارتقای دانش قرآنی و هنری آنها از جمله این اهداف است.

معاون فرهنگی کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه این جشنواره در سه مقطع سنی زیر ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال به تفکیک خواهران و برادران برگزار شده است، یادآور شد: نفرات برتر این مسابقات به مرحله کشوری معرفی می شوند.

سورگی به رشته های این جشنواره اشاره داشت و خاطرنشان کرد: این دوره از مسابقات در رشته های قرائت و حفظ قرآن کریم، اذان، مداحی، دعاخوانی، فهم قرآن، دعاخوانی، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، نقاشی، خوشنویسی، قصه‌گویی و.... برگزار شد.