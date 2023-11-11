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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۴

رئیسی وارد ریاض شد

رئیسی وارد ریاض شد

رئیس جمهور کشورمان به منظور شرکت در نشست فوق العاده سازمان همکاری‌های اسلامی وارد ریاض شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به منظور شرکت در نشست فوق العاده سازمان همکاری‌های اسلامی وارد ریاض شد.

به دنبال حملات وحشیانه و جنایت‌بار رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع و بی‌گناه غزه، رئیسی در پی یک سلسله تحرکات دیپلماتیک و در گفت‌وگوهای تلفنی و حضوری با سران کشورهای اسلامی، پیگیر برگزاری اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی بود.

رئیس جمهور در آخرین مرحله از اقدامات و پیگیری‌های دیپلماتیک، پنجشنبه در جریان شانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی «اکو» در تاشکند ازبکستان و دیدارهایی که در حاشیه این اجلاس داشت، علاوه بر تاکید بر ضرورت اعمال فشار کشورهای اسلامی برای توقف جنایات صهیونیست‌ها، بر اهمیت اجرای راهکار مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر قطع روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی به‌عنوان راهکاری بازدارنده تاکید کرد.

این نخستین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عربستان پس از ۱۱ سال است.

به همین منظور محمد مهدی رحیمی، مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در توئیتی نوشت: رئیس جمهور ایران پس از ۱۱ سال، با چفیه فلسطینی به حمایت از مظلومین غزه وارد فرودگاه ریاض شد.

کد مطلب 5935727

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