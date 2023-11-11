کسب عنوان نخست مسابقات آتش نشانی توسط تیم آتش نشانان سنگ آهن الف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شب گذشته مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات علمی، عملیاتی آتش نشانی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در حالی به کار خود پایان داد که تیم‌های آتش نشانی سنگ آهن الف، فروکروم سبزوار، کک سازی زرند، گهر امداد و زغال سنگ خمرود به ترتیب عنوان‌های اول تا پنجم را کسب کردند.

در این دوره از مسابقات که به میزبانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در شهرستان بافق برگزار شد ۳۰ تیم با حضور ۲۴۰ شرکت کننده در دو بخش تئوری و چهار ماده عملیاتی با هم به رقابت پرداختند.

امنیت از مؤلفه‌های توسعه و مدنیت

دستجردی، عضو هیأت مدیره ایمپاسکو در مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات علمی عملیاتی آتش نشانی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان اینکه مقوله امنیت یکی از مؤلفه‌های توسعه و مدنیت است گفت: حوزه صنعت و معدن همواره با خطر مواجه است بنابراین باید به آن توجه ویژه کرد. برگزاری چنین دوره‌هایی به طور حتم مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ایمیدرو و ایمپاسکو همواره به حوزه امنیت اهمیت زیادی می‌دهند افزود: ایمیدرو و ایمپاسکو از برگزاری چنین دوره‌ها و مسابقاتی حمایت می‌کنند.

حوزه دانش و آگاهی نیاز به تقویت دارد

خواجه پور، مدیر HSEE ایمپاسکو نیز در این مراسم گفت: یکی از اهداف این مانور، آسیب شناسی و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت است. هم اکنون از لحاظ مهارتی در سطح خوبی هستیم و با سیستم‌های روز دنیا توانسته ایم خود را جلو ببریم.

وی با بیان اینکه در قسمت تئوری و اطلاعات، بالاترین رتبه ۱۱ از ۲۰ است تاکید کرد: حوزه دانش و آگاهی نیاز به تقویت دارد. با مطالعه مقالات روز دنیا، شیوه‌های جدید، شناخت مواد قابل اشتعال جدید و… باید آگاهی خود را بالا ببریم.

خواجه پور اضافه کرد: ما همیشه سعی کردیم بیشترین تمرکز را بر روی پیشگیری بگذاریم اما در هنگام وقوع حادثه نیز باید بتوانیم در کمترین زمان، آتش و حریق را اطفا کنیم و شرایط را به حالت عادی برگردانیم.

قدردانی از نظم تیم‌های حاضر در مسابقات

حامد فتاحی سرپرست HSE شرکت سنگ آهن مرکزی ایران-بافق نیز در مراسم اختتامه ضمن تشکر از تیم‌ها که با نظم و دقت به برگزاری خوب مسابقات کمک کردند گفت : امیدواریم که میزبان خوبی برای شما بوده باشیم.

وی افزود: هدف اصلی این مسابقات آموزش و بالابردن توان علمی و عملیاتی تیم‌ها است که در این دوره‌ها هم افزایی اتفاق می‌افتد و می‌توان در حداقل زمان حداکثر کمک را انجام داد.

مأموریت‌های خاص تیم‌های آتش نشانی معادن و صنایع

همچنین ملک زاده، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد مهمترین رکن در مدیریت بحران را توانمندی نیروهای انسانی در نجات انسان‌ها دانست و گفت: اجرای این مسابقات در مجموعه‌های معدنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: آتش نشانان ما در بخش ایمنی معادن و صنایع کشور تجهیزات ویژه‌تر و مأموریت‌های خاص تری نسبت به آتش‌نشانی شهرداری‌ها دارند. ان‌شاءالله با تعامل و همراهی همه عزیزان شاهد ایمنی بیشتر و کاهش مخاطرات باشیم.

اجرای مانورها کیفیت کارها را افزایش می‌دهد

در این مراسم ولدخانی مدیر HSE ایمیدرو نیز بر توجه ویژه به مدیریت شرایط اضطراری تاکید کرد و گفت: تعداد زیادی از واحدهای ما فاصله زیادی با حداقل مطلوب دارند که باید تلاش بیشتری شود.

وی اظهار کرد: آتش نشانی شغل خطرناکی است چرا که وقتی همه در حال ترک فضای حادثه هستند، آتش‌نشان ها وارد می‌شوند پس باید دانش، مهارت و آگاهی خود را بالا ببرند تا به بهترین نحو حادثه را مدیریت کنند.

ولدخانی تصریح کرد: لازم است با اجرای مانورهای مختلف، کار خود را با کیفیت بهتری انجام دهیم.