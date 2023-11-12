به گزارش خبرگزاری مهر، «کتاب‌های درسی دانشگاهی درباره رژیم اشغالگر قدس - فلسطین: سیاست‌های آموزش و دانش در غرب» توسط معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در هفته کتاب معرفی و نقد و بررسی می‌شوند.

معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران همزمان با سی و یکمین دوره هفته کتاب و در راستای حمایت معنوی از آثار برگزیده سیزدهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری، نشست معرفی و نقد و بررسی «کتاب‌های درسی دانشگاهی درباره رژیم اشغالگر قدس - فلسطین: سیاست‌های آموزش و دانش در غرب» را در آستانه جشنواره چهاردهم برگزار می‌کند.

این کتاب به زبان انگلیسی و توسط سیدهادی برهانی استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران تالیفو با عنوان« Textbooks on Israel-Palestine: The Politics of Education and Knowledge in the West » توسط انتشارات معتبر بین‌المللی I.B. Tauris منتشر شده است.

برهانی مهم‌ترین کتاب‌های درسی دانشگاهی مورد استفاده برای تدریس تاریخ فلسطین و رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌های غرب را بررسی و تحلیل کرده است. وی در جستجوی پاسخ به این پرسش است که مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌های غرب چگونه روایت می‌شود و در کتاب‌های درسی شاخص در مورد این موضوع، چه ایده‌هایی غالب است و چه چیزی به عنوان «حقیقت» ارائه می‌شود.

سیدهادی برهانی استادیار گروه غرب آسیا و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است. او دارای مدرک دکترا از مرکز اروپایی مطالعات فلسطین (ECPS) در دانشگاه اکستر و کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه ملی ایرلند است. حوزه مطالعه و پژوهش وی، مسائل غرب آسیا با محوریت فلسطین و رژیم صهیونیستی به طور خاص است.

این نشستِ تخصصی با حضور علی کالیراد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده اسناد سازمان، سید حامد موسوی دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی و الهام کدخدایی استادیار گروه غرب آسیا دانشگاه تهران سه‌شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۰ در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار می‌شود.