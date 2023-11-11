به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سمساریان امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، تعداد یک میلیون و ۲۷۶ هزار و ۸۶۵ نفر در قالب ۱۵۲ هزار و ۵۵۶ سفر از خدمات حملونقل برونشهری استان لرستان بهرهمند شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با یک میلیون ۱۵۴ هزار و ۷۱۲ مسافر معادل ۱۱ درصد در تعداد مسافر افزایش مشاهده میشود.
وی ادامه داد: این تعداد مسافر با ۱۵۲ هزار و ۵۵۶ سفر انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۵۱ هزار و ۳۲۸ مسافر یک درصد افزایش داشته است.
رئیس اداره مسافر اداره راهداری و حملونقل جادهای لرستان، تصریح کرد: در این مدت ۶۰۲ هزار و ۳۶۹ مسافر توسط ناوگان اتوبوسی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش، ۳۲۷ هزار و ۲۲۵ مسافر از طریق مینیبوس ۵۸ درصد افزایش و ۳۴۷ هزار نفر و ۲۷۱ مسافر از طریق سواری جابهجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.
سمساریان، به تعداد ناوگان حملونقل عمومی و رانندگان استان در حوزه مسافر اشاره کرد و افزود: ۱۶۳ دستگاه اتوبوس، ۵۷۳ دستگاه مینیبوس، ۷۶۲ دستگاه سواری و دو هزار و ۲۶۲ راننده وظیفه خدماترسانی و جابهجایی مسافر را برعهده دارند.
وی با بیان اینکه در این مدت ۶۳۴ مورد پاسخگویی به مراجعین در خصوص مسائل حملونقل مسافر انجام شده است، افزود: مسافران میتوانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از پایانههای مسافربری و یا رانندگان حوزه حملونقل مسافر را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا در کمیسیونهای مربوطه به تخلف شرکت و رانندگان رسیدگی شود.
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