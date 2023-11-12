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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۸

ذخیره سازی گاز توسط صنایع امنیت انرژی را در پی دارد

ذخیره سازی گاز توسط صنایع امنیت انرژی را در پی دارد

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اهمیت پیش رفتن صنایع به سمت ذخیره سازی گاز پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر ذخیره سازی گاز توسط صنایع برای عبور از ناترازی سوخت در زمستان‌ها گفت: ذخیره سازی گاز توسط صنایع یکی از طرح‌های خیلی کارشناسی شده‌ای است که در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی طراحی شده است.

وی در ادامه بیان کرد: در زمستان‌ها به دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف و در نتیجه متعادل نبودن تولید و مصرف، ما همیشه با مشکل ناترازی افت فشار گاز مواجه هستیم.

میرتاج الدینی در ادامه با بیان اینکه مصرف خانگی در زمستان‌ها دو برابر می‌شود ادامه داد: بیش از دو سوم گاز تولیدی کشور در زمستان‌ها در بخش خانگی صرف می‌شود و با توجه به اینکه نمی‌توان مصرف بخش خانگی را کاهش داد، باید مصرف گاز در بخش صنعت را جیره بندی کنیم.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در حال حاضر روزانه ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز مصرف خانگی داریم و با توجه به این شدت مصرف در نیروگاه‌ها با مشکل کمبود گاز مواجه می‌شویم.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در این شرایط راه کار این است که در فصول گرم سال که مصرف گاز پایین است، این گاز مازاد ذخیره شود تا در زمستان‌ها از آن بهره برداری شود. در این راستا صنایع و واحدهای تولیدی می‌توانند مخازنی تهیه و گاز را در تابستان‌ها ذخیره کنند تا در فصل سرد سال از آن استفاده کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه این اقدام نیازمند سرمایه گذاری است افزود: دولت برای حل مشکل صنایع تسهیلات برای آنها در نظر گرفته و آئین نامه آن را نیز ابلاغ کرده است تا صنایع بتوانند با استفاده از این تسهیلات زیر ساخت لازم برای ذخیره سازی گاز را ایجاد کنند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: این تسهیلات باید به موقع پرداخت شود و صنایع و احدهای تولیدی اگر نیاز به زمین برای جای گذاری مخازن ذخیره سازی گاز داشته باشند. باید برای آنها فراهم شود تا این مخازن را در آنها تعبیه کنند.

وی با بیان اینکه تمام این مسائل در بخشنامه دولت پیش بینی شده افزود: ما انتظار داریم که دولت به تمام آنچه در بخشنامه قید کرده اند عمل و آن را سریع‌تر عملیاتی کنند تا صنایع زودتر در این مسیر قدم بگذارند.
میرتاج الدینی افزود: ذخیره سازی گاز توسط صنایع برای آنها یک اقدام دو سر سود است زیرا جلوی قطعی گاز و تعطیلی تولید آنها در زمستان‌ها را می‌گیرد و در واقع با این اقدام امنیت انرژی برای صنایع به وجود می‌آید.

کد مطلب 5936508
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • NP IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      1 0
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      واقعا وضعیت گاز در جنوب ایران هرمزگان قشم اصلا جالب شایسته ملت نیست همین امروز به خاطر یک کپسول گاز شما فکر کنید مرد خانواده تو خونه نباشه در ماموریت باشه و طرف فرزند هم نداره کمک کنه رگولاتور درست متصل نمی شه دقیقا هم وقت ناهار که همه جا تعطیله گاز کپسول تمام شده طرف هم غذاش رو اجاق رها شده
    • NP IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      1 0
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      واقعا مقامات پایتخت تو این شرایط نیستند تو جزیره گاز استخراج میشه اما برای این جمعیت فکری نمیشه فقط در حد شعار دروغ به رسانه های داخلی اینکه بله کلی جمعیت قشم دارای گازرسانی شدن اگر شدند پس کجا شده حتی در منطقه شهرک نریمان خ پارسا هم یک گازکشی نشده چه برسه کل منازل قشم
    • NP IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      1 0
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      تا کی می‌خواند دروغ بگن حتی به رسانه های رسمی داخلی از وضعیت اوضاع ملت در مناطق محروم جنوبی در خصوص گازرسانی . والا اسیر شدیم بخاطر حتی نبود یک گاز شهری در منزل خسته شدیم از خرید کپسول ها که همیشه بلای جان ما شده دردسر آن هم وقت ظهر عصر روزهای تعطیل گرفته تا وقتی که مرد در سفر داخل منزل نباشه
    • NP IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      1 0
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      لابد انتظار دارند اگر مرد تو منزل نباشه برای نصب کپسول گاز باز و بسته کردن تعویض رگلاتور گاز جا به جایی خرید ، زنی که از خانواده دوره و فرزند همراهش نیست شوهر در سفر کاری است از مردهای همسایه خود تقاضای ورود به منزل تمام این کارهای مردانه رو کنه .
    • NP IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
      1 0
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      والا دیگه جای تاسفه که در هرمزگان گاز استخراج میشه بعد برای این جمعیت کم نمی تونن حتی یک گازرسانی فقط در منزل برای آشپزخانه انجام دهند .

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