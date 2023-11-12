به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی صبح یکشنبه در دیدار با امام جمعه جم با بیان این نکته که درمانگاه تأمین اجتماعی جم ظرفیت افزایش خدمات را دارد گفت: یکی از برنامه‌های توسعه‌ای مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان افزایش ساعات خدمت رسانی این مرکز درمانی و دو شیفته کردن آن است.

اسماعیلی گفت: در سال گذشته بیش از ۸۳ هزار بار مراجعه به درمانگاه تأمین اجتماعی جم جهت دریافت خدمات کلینیک و پاراکینیک صورت گرفته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر افزود: برای استفاده بیشتر و بهتر از ظرفیت‌های درمانگاه تأمین اجتماعی جم آگهی جذب پزشک متخصص منتشر شده تا بتوانیم خدمات تخصصی مورد نیاز مردم عزیز جم را در این مرکز درمانی فراهم کنیم.

اسماعیلی با اشاره به خدمات دندانپزشکی درمانگاه امام جواد (ع) جم اظهار داشت: در حال حاضر خدمات دندانپزشکی با دو دندانپزشک در این مرکز ارائه می‌شود و برای خدمت رسانی بهتر خرید یک دستگاه رادیولوژی دندان در دستور کار می‌باشد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت واحد آزمایشگاه این مرکز درمانی گفت: مراجعین هیچ‌گونه مشکلی در دریافت خدمات آزمایشگاهی ندارند و تمامی آزمایشات در این مرکز قابل انجام است.

حجت الاسلام محمدی امام جمعه جم در این دیدار ضمن تقدیر از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در درمانگاه تأمین اجتماعی جم استفاده حداکثری از امکانات به منظور رضایتمندی بیشتر بیمه شدگانی تأمین اجتماعی شهرستان را خواستار شد.