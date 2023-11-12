به گزارش خبرنگار مهر، غفور حضوری پیش از ظهر یکشنبه در آئین تکریم از بازنشستگان فرهنگی در شهرستان بیلهسوار اظهار کرد: فرهنگیان تربیتکنندگان نسل دارای علم و فناوری توأم با فضائل اخلاقی و کمالات انسانی هستند و همه اینها مسئولیت بسیار گرانسنگی است که پیشکسوتان ما همواره آن را با خود به همراه دارند.
وی با اشاره به آیه ۲ سوره مبارکه جمعه تصریح کرد: رسالت خطیر معلمان در امتداد رسالت پیامبر اکرم (ص) است که همان تزکیه و تعلیم است و قطعاً پیشکسوتان آموزش و پرورش و معلمان بازنشسته سرمایههای بزرگ جامعه و ستارگان درخشان آسمان فرهنگ، علم و ادب هستند.
معاون پرورشی و فرهنگی استان اردبیل گفت: وجود با ارزش معلمان، پیشکسوتان و بازنشستگان مملو از انرژیهای مثبتی است که امواجش در جامعه جاری و ساری است.
حضوری افزود: سالمندی برای فرهنگیان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت رخ نمیدهد چرا که آموزش و پرورش برنایی و توانایی میآورد و این خصیصه در معلمان ما وجود دارد و هر چه سن آنها بالاتر میرود، توانمندتر میشوند.
نظر شما