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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی قم خبر داد؛

جریمه ۳۶ میلیارد ریالی فروشنده گران‌فروش پوشاک در قم

جریمه ۳۶ میلیارد ریالی فروشنده گران‌فروش پوشاک در قم

قم- سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی قم گفت: فروشنده پوشاک در قم به دلیل تخلف گرانفروشی و ارائه ندادن فاکتور خرید به پرداخت بیش از 36 میلیارد ریال جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی حسام گفت: پرونده تخلف یک واحد صنفی عرضه کننده پوشاک به دلیل ارائه ندادن فاکتورهای خرید و گرانفروشی به ارزش سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال در شعبه دوم تعزیرات حکومتی استان قم رسیدگی شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن دفاعیات مؤثر، اتهامات گرانفروشی و ارائه ندادن فاکتور خرید را محرز و متهم را به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

حسام گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در بازرسی از این واحد صنفی گزارش تخلفات گرانفروشی و ارائه ندادن فاکتور خرید را تنظیم و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.

کد مطلب 5936759

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