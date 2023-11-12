به گزارش خبرگزاری مهر، تقی حسام گفت: پرونده تخلف یک واحد صنفی عرضه کننده پوشاک به دلیل ارائه ندادن فاکتورهای خرید و گرانفروشی به ارزش سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال در شعبه دوم تعزیرات حکومتی استان قم رسیدگی شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی قم افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن دفاعیات مؤثر، اتهامات گرانفروشی و ارائه ندادن فاکتور خرید را محرز و متهم را به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

حسام گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در بازرسی از این واحد صنفی گزارش تخلفات گرانفروشی و ارائه ندادن فاکتور خرید را تنظیم و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.