افزایش ۱۲ درصدی مسمومیت با مونوکسید کربن

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوری ساری، با بیان اینکه همه ساله با شروع فصل سرما شاهد بروز موارد متعدد مسمومیت هموطنان با مونوکسید کربن هستیم، افزود: مونوکسیدکربن یک گاز بی رنگ، بی بو و بسیار سمی است که در اثر احتراق ناقص مواد سوختی حاصل شده و متأسفانه همه ساله منجر به مسمومیت و مرگ تعداد زیادی از هموطنان می‌شود.

وی ادامه داد: از بین ۴۴۵ نفری که از ابتدای پاییز امسال دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده اند، ۱۰۱ نفر توسط نیروهای اورژانس در محل حادثه درمان شده، ۳۲۲ نفر بعد از اقدامات اولیه جهت درمان تکمیلی به مراکز درمانی اعزام شده و متأسفانه ۲۲ نفر هم به رغم دریافت خدمات درمانی، جان خود را از دست داده اند.

معاون سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: با وجود افزایش ۱۲ درصدی آمار مسمومین در ۴۵ روز اول پاییز امسال، میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت در این حوادث به دلیل رسیدگی مؤثر نیروهای اورژانس با کاهش ۲۴ درصدی همراه بوده است.

به گفته نوری، استان‌های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان غربی بیشترین موارد ناشی از این مسمومیت را داشته اند که در این میان خراسان رضوی با ۵ مورد منجر به فوت، بیشترین آمار قربانیان را به خود اختصاص داده است.

این متخصص طب اورژانس به هموطنان توصیه کرد در صورت مواجهه با موارد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، مصدوم را به سرعت از محل خارج کرده و به فضای آزاد انتقال دهند.

وی با اشاره به مرگ ۹۱۳ نفر از هموطنان بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن در سال گذشته، استفاده از وسایل گرمایشی ایمن و استاندارد و رعایت نکات ایمنی در نصب و به کارگیری این وسایل را از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از این حوادث برشمرد.