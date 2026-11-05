به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه شنبه گذشته اعلام کرد با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره توقف کمک های امنیتی سالانه آمریکا به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار به توافق رسیده است. ترامپ گفت که رژیم صهیونیستی دیگر به این کمک ها نیاز ندارد، اما همچنان می تواند تسلیحات آمریکایی خریداری کند.

این اعلام در پی انتقاد نامزدهای دموکرات از هزینه کرد پول مالیات دهندگان آمریکایی برای رژیم صهیونیستی مطرح شد و از نگاه برخی تحلیلگران، تلاشی برای گرفتن یک بهانه انتخاباتی از دست رقبای ترامپ بود.

این در حالی است که ابهاماتی درباره زمان و نحوه اجرای توافق وجود دارد. ترامپ از توقف کمک ها در پایان سال ۲۰۲۶ سخن گفته، در حالی که توافق فعلی که در دوران باراک اوباما منعقد شده، تا پایان سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

تصمیم اتخاذ شده از سوی ترامپ موجب غافلگیری وزارتخانه های جنگ و دارایی، ارتش و نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی شده است. به گفته دو مقام صهیونیست آنها پیش از اعلام این تصمیم در جریان قرار نگرفته بودند.

این در حالی است که ۲ هفته قبل یک هیئت صهیونیست برای بررسی برنامه های خرید آینده در زمینه قطعات تانک، مهمات، ارتباطات، تجهیزات الکترونیکی، تعمیرات و سامانه های حفاظتی به آمریکا سفر کرده بود.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که وزارت دارایی از این تصمیم غافلگیر شده بود و بودجه های سال های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را بر اساس ادامه کمک ها تا پایان توافق کنونی تنظیم می کرد. منابع این وزارتخانه هشدار داده اند توقف کمک ها در شرایطی که تعهدات خرید تسلیحاتی از قبل وجود دارد، کابینه را ناچار به تامین منابع جایگزین خواهد کرد.

بن کسپیت تحلیلگر سیاسی روزنامه معاریو معتقد است موضوع فراتر از از دست دادن کمک مالی است و نشان دهنده تضعیف ائتلاف راهبردی با آمریکا به عنوان یکی از پایه های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، است.