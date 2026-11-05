به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی شامگاه پنجشنبه در اجتماع باشکوه مردم رشت با اشاره به سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران اظهار کرد: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا تلاش کرد با اقدامات سیاسی، اقتصادی و نظامی، انقلاب اسلامی را با شکست مواجه کند، اما ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.

از شکست آمریکا در طبس تا ناکامی در ماجرای گروگان‌ها

وی با اشاره به عملیات نظامی آمریکا در طبس برای آزادسازی گروگان‌های این کشور افزود: آمریکایی‌ها پس از شکست در عملیات طبس و ناکامی در تحقق اهداف خود، همچنان به دنبال اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بودند.

متکی با اشاره به مذاکرات مربوط به آزادی گروگان‌های آمریکایی و توافق الجزایر گفت: در آن مقطع، موضوع آزادی گروگان‌ها به یکی از مسائل مهم سیاسی تبدیل شده بود و در مجلس اول نیز درباره زمان و نحوه اجرای این توافق بحث‌های جدی صورت گرفت.

وی ادامه داد: برخی نمایندگان معتقد بودند آزادی گروگان‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند به نفع کارتر تمام شود، اما گروهی دیگر از نمایندگان با این دیدگاه مخالف بودند و تأکید داشتند که تصمیم جمهوری اسلامی نباید تابع محاسبات انتخاباتی آمریکا باشد.

وقتی انقلاب اسلامی بر انتخابات آمریکا تأثیر گذاشت

این سخنران با اشاره به موضع امام خمینی (ره) درباره کارتر تصریح کرد: در آن مقطع با استناد به مواضع امام خمینی (ره) تأکید کردیم که نباید تصمیمات کشور را بر اساس ملاحظات انتخاباتی آمریکا تنظیم کنیم.

وی افزود: ما معتقد بودیم اگر انقلاب اسلامی توانسته است بر معادلات آمریکا تأثیر بگذارد، باید در این زمینه تابع نظر امام باشیم. در نهایت نیز با خروج جمعی از نمایندگان از جلسه، رأی‌گیری انجام نشد و کارتر در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد.

متکی این اتفاق را از نخستین نمونه‌های تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر معادلات سیاسی آمریکا دانست و گفت: این ملت نشان داد که دیگر قرار نیست تصمیمات مهم کشور تحت تأثیر اراده قدرت‌های خارجی اتخاذ شود.

ترامپ هم نتوانست ایران را به تسلیم وادار کند

وی با اشاره به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اظهار کرد: ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود سیاست فشار حداکثری علیه ایران را دنبال کرد و با تحریم‌ها و تهدیدهای متعدد تلاش داشت جمهوری اسلامی را به مذاکره وادار کند.

این سخنران با اشاره به سفر شینزو آبه، نخست‌وزیر وقت ژاپن، به تهران و انتقال پیام ترامپ گفت: در دیدار آبه با رهبر انقلاب، موضع جمهوری اسلامی درباره پیام رئیس‌جمهور آمریکا به روشنی بیان شد و این پیام مورد پذیرش قرار نگرفت.

متکی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ افزود: سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در دستیابی به اهداف اعلام‌شده خود ناکام ماند و ترامپ نتوانست برای دومین دوره متوالی انتخاب شود.

شکست جمهوری‌خواهان؛ فراتر از یک رقابت انتخاباتی

وی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی اخیر آمریکا و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، این تحولات را نشانه‌ای از تغییرات در فضای سیاسی آمریکا دانست و مدعی شد سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران و منطقه با چالش‌های جدی مواجه شده است.

این سخنران با تأکید بر اینکه تقابل ایران و آمریکا صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، اظهار کرد: مسئله اصلی، استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت ایران است. ملت ایران نمی‌خواهد بار دیگر به دوران وابستگی و تحقیر بازگردد.

انقلاب اسلامی ایران را از وابستگی به استقلال رساند

متکی با اشاره به دوران پیش از انقلاب اسلامی و نقش انگلیس و آمریکا در تحولات سیاسی ایران گفت: رضاخان با حمایت انگلیسی‌ها به قدرت رسید و پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز با وقوع کودتای ۲۸ مرداد، زمینه بازگشت شاه فراهم شد.

وی افزود: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) استقلال سیاسی را برای ملت ایران به ارمغان آورد و وابستگی کشور به قدرت‌های خارجی را به چالش کشید.

این سخنران با اشاره به نقش دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گفت: دانشجویان با این اقدام نسبت به سیاست‌های آمریکا و حمایت این کشور از حکومت پهلوی واکنش نشان دادند و نگرانی خود را از تکرار مداخلات خارجی در ایران ابراز کردند.