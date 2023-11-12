جهان اسلام پیشنهادات ایران در خصوص غزه را عملیاتی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تقدیر از مواضع رئیسجمهور در اجلاس سران کشورهای اسلامی، خواستار اقدام فوری دولتهای اسلامی برای جلوگیری از جنایات رژیم کودککش صهیونیستی شد.
در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است:
پس از گذشت بیش از یک ماه از حمله وحشیانه و جنونآمیز رژیم غاصب صهیونیستی به باریکه غزه و زیر پا گذاشتن همه قواعد حقوقی، اخلاقی، انسانی و اعمال شنیعترین جنایات و به شهادت رساندن هزاران تن از کودکان مظلوم، زنان و مردان فلسطینی، با پیگیریهای مستمر جمهوری اسلامی شاهد نشست سران کشورهای اسلامی بودیم.
در این نشست رئیسجمهور محترم در قامت صدای رسای ملت ایران با سخنان صریح و مواضع مقتدرانه، پیشنهادات دهگانهای برای توقف ماشین کشتار صهیونیستی و کمک به مردم غزه ارائه نمود. انتظار ملتهای مسلمان از این نشست اتخاذ مواضع محکم و اقدامات عملی برای توقف سریع نسلکشی و کشتار مردم مظلوم غزه بود.
لکن تنها چند بند از این پیشنهادات در بیانیه پایانی قابل مشاهده بوده و از اقدامات فوری برای مهار این حیوان وحشی و درنده خوی خبری نیست.
بدیهی است هنگامی که هزاران نفر بیگناه شامل زن و کودک توسط ماشین کشتار جمعی این رژیم غاصب قتلعام شده، صرف صدور بیانیهای مبتنی بر محکومیت اقدامات، واکنش ضعیفی برای رفع تکلیف و آسودهسازی ظاهری وجدان سران کشورهای اسلامی محسوب میشود.
در شرایطی که وجدانهای آگاه جهان به حرکت درآمده و حتی حامیان همیشگی و قسم خورده رژیم صهیونیستی نیز از ابعاد گسترده این جنایتها حیرت کرده و انتقاداتی را مطرح میکنند، حداقل توقع ممکن از جهان اسلام؛ عملیاتیسازی بیانیه ده مادهای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران که گامهای عملی و مرحله به مرحله مبتنی بر واقعیتهای میدان را بیان داشته است.
امروز وظیفه مهم جهان بشریت بهویژه دنیای اسلام و حقطلبان جهان و حامیان حقوق مظلومین فلسطین این است تا با ادامه اعتراضات و اعمال فشار بر سیاستمداران، دولتها و نهادهای بینالمللی آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی را از ادامه کشتار مردم مظلوم غزه باز دارند.
ما همصدا با دیگر ملتهای آزادیخواه و حنجرههای خونآلود مردم غزه ضمن حمایت مجدد از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم سفاک صهیونیستی و با تقدیر از مواضع و اقدامات شجاعانه حزبالله لبنان، انصارالله یمن و مبارزان عراقی از ملتهای مسلمان و تمام آزادیخواهان جهان میخواهیم با مطالبه جدی از حاکمان خود به یاری ملت مظلوم فلسطین اشغالی شتافته، رژیم غاصب صهیونیستی را از این جنایات وحشیانه پشیمان سازند.
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