  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

مراسم بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید در مسجد اعظم اسفراین

مراسم بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید در مسجد اعظم اسفراین

اسفراین- مراسم بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید در مسجد اعظم اسفراین، خراسان شمالی برگزار شد.

دریافت 14 MB
کد مطلب 6924814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها