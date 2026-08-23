https://mehrnews.com/x3cS8L ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸ کد مطلب 6924814 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸ مراسم بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید در مسجد اعظم اسفراین اسفراین- مراسم بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید در مسجد اعظم اسفراین، خراسان شمالی برگزار شد. دریافت 14 MB کد مطلب 6924814 کپی شد مطالب مرتبط صد و هفتاد و پنجمین شب تجمعات مردمی در اسفراین صد و هفتاد و ششمین شب از تجمعات مردم ولایتمدار اسفراین نماز استغاثه به امام زمان (عج) مردم انقلابی اسفراین ۱۷۷ شب ایستادگی؛ اسفراین پای عهد خود ایستاد موسوی: مسجد باید پایگاه جذب و تربیت نسل جوان باشد صد و هفتاد و سومین شب تجمعات مردمی در فراق رهبر شهید در اسفراین برچسبها اربعین رهبر شهید اسفراین استان خراسان شمالی
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