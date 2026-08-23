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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

«بستور سپهسالار کوچک»؛ روایتی از شاهنامه روی صحنه می‌رود

«بستور سپهسالار کوچک»؛ روایتی از شاهنامه روی صحنه می‌رود

نمایش «بستور سپهسالار کوچک» با نگاهی به شاهنامه فردوسی، شهریور و مهر ۱۴۰۵ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش «بستور سپهسالار کوچک» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی نیلوفر رفیعی، ساعت ۱۷ در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در پارک لاله تهران اجرا می‌شود.

این نمایش با اقتباس از کتاب داستانی «بستور» نوشته مهرداد بهار، از انتشارات کانون پرورش فکری، ویژه کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

در این نمایش امیرحسین انصافی به‌عنوان بازیگر و ناصر احمدی‌فر، بهرام بهبهانی، نیلوفر رفیعی، مبینا آتشی و زهرا کریمی به‌عنوان بازی‌دهندگان عروسک‌های تکنیک سایه‌ای ایفای نقش می‌کنند.

مبینا ایمان‌زاده دستیار کارگردان و زهرا کریمی مدیر صحنه این نمایش هستند. طراحی و ساخت عروسک‌ها را نیلوفر رفیعی و پریسا عارف کشفی بر عهده دارند و شبنم جمالی طراح صحنه است. اجرای دکور و ساخت پرده سایه بر عهده علیرضا حسین‌پور است و محمدرضا شاملوفرد طراحی نور را انجام داده است.

موسیقی نمایش از آلبوم «بیژن و منیژه» اثر حسین دهلوی و «رقص چهلستون» اثر مجتبی میرزاده انتخاب شده است. ساحل علیپور طراح پوستر و روژین ستاری (تئاترنما) مدیر روابط عمومی این نمایش هستند.

گشتاسب شاه ایران به آئین زرتشتی روی آورده و به خواست زرتشت پیامبر از باج و خراج‌دادن به تورانیان خودداری می‌کند. ارجاسب شاه توران از این پیشامد خشمگین شده و گشتاسب را به نبرد تهدید می‌کند. نبرد میان ایران و توران آغاز می‌شود و زریر، برادر گشتاسب، توسط بیدرفش جادوگر از پای درمی‌آید.

بستور نوجوان، پسر زریر با همراهی شبرنگ اسب زریر، برای نابودی بیدرفش به میدان نبرد رفته و با همراهی سپاه ایران، سپاهیان توران را شکست می‌دهد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت نمایش «بستور سپهسالار کوچک» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 6924770

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