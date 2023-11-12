به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صادق‌زاده یکشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: یکی از عرصه‌های کنونی جبهه حق در تقابل جبهه کفر و باطل جنگ تبلیغاتی و جنگ روایت‌هاست و جهاد تبیین در راستای شکستن این محاصره تبلیغاتی راهبردی است که بانوان مبلغ می‌توانند نقش بسزایی در شکستن این محاصره تبلیغاتی داشته باشند.

سرپرست معاونت فرهنگی پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر تبلیغ بانوان برای نقش‌آفرینی مطلوب خود را نیازمند برطرف کردن چند مانع و آسیب جدی از جمله «ضعف در هویت»، «نبود الگوهای مناسب تبلیغی در بین بانوان مبلغ»، «عدم حمایت‌های مادی و معنوی از بانوان فعال در میدان» و «نبود بسترهای مناسب تبلیغی ویژه بانوان» عنوان کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا شبکه تبلیغی انجمن بانوان سخنران و مبلغات انقلابی ویژه مبلغات (بانوان) فعال در عرصه سخنرانی با عبارت اختصاری «اسما" و شبکه تبلیغی صحنه گردانان بردبار روایت امید ویژه مبلغات (بانوان) فعال در میادین فرهنگی با نام اختصاری «صبرا» همزمان با سراسر کشور در بوشهر راه‌اندازی می‌شود.

حجت‌الاسلام صادق‌زاده تصریح کرد: علاقه‌مندان به ثبت نام در شبکه تبلیغی «اسما» بو «صبرا» با مراجعه به این لینک‌های در نظر گرفته شده قادر به ثبت نام خواهند بود.

سرپرست معاونت فرهنگی پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر ابراز داشت: در طراحی این دو رویداد، قرار است تا در کنار حمایت‌های مادی و معنوی، ساماندهی بانوان طلبه فعال در میادین فرهنگی و تبلیغی و فعال در عرصه سخنرانی داشته باشیم تا بتوانیم مخاطبین خود را در این جنگ نابرابر و جنگ روایت‌ها راهبری کنیم.

وی ورود فعالانه و تبدیل مخاطب به کنشگر را اهداف این حرکت در حوزه بانوان دانست و افزود: شناسایی و حمایت از بانوان سخنران، توانمندسازی در فنون و روش‌های سخنرانی و تجربه‌نوردی تبلیغ در عرصه جهاد تبیین از دیگر اهداف شبکه تبلیغی «اسما» به شمار می‌روند.

سرپرست معاونت فرهنگی پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: شبکه تبلیغی «صبرا» با هدف: شناسایی و حمایت از بانوان فعال در میدان، توانمندسازی بانوان مبلغ در صحنه‌گردانی تبلیغ میدانی، شبکه‌سازی بانوان فعال در میادین تبلیغی و تجربه‌نوردی تبلیغ میدانی در عرصه جهاد تبیین تشکیل می‌شود.

وی ۲۵ آبان ۱۴۰۲ را آخرین مهلت ثبت نام، و داشتن تحصیلات حوزوی رسمی و سابقه سخنرانی در محافل تبلیغی بانوان را از شرایط عمومی ثبت نام این دوره عنوان کرد.

حجت‌الاسلام صادق‌زاده دریافت کارت تبلیغ بانوان، دریافت کمک هزینه تبلیغی ماهانه، بهره‌مندی از بسته‌های آموزشی و محتوای نوین را از جمله مزایای این رویداد برشمرد.