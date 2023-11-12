به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رستگار اظهار داشت: بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی مرحله استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام امروز در ایلام آغاز شد.

وی افزود: این جشنواره از امروز ۲۱ آبان ماه آغاز و فردا ۲۲ آبان پایان می‌یابد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام اضافه کرد: این جشنواره در محل مجتمع شهدای کودک واقع در بلوار ابوالفضل اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام برگزار می‌شود.

رستگار ادامه داد: قصه‌های آزاد، قصه‌های قرآنی، دینی و مذهبی، قصه‌های نامداران (روایت اسطوره‌ها- قهرمانان)، روایت اراده (قصه‌ی کارآفرینان و صاحب‌نامان عرصه‌ی کار) و «جایزه ویژه قصه برتر» با موضوع قصه سردار سلیمانی از محورهای اصلی جشنواره این جشنواره است.

گفتنی است ۲۲ مرکز کانون پرورش فکری در استان ایلام جهت نشاط آفرینی بین کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند.