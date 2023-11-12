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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۵

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان:

جدول کنونی لیگ برتر فوتبال کاذب است

جدول کنونی لیگ برتر فوتبال کاذب است

قائمشهر - سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان وضعیت کنونی جدول لیگ برتر فوتبال کشور را کاذب توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی در نشست خبری بعد از بازی با برد دو بر یک با نساجی مازندران با بیان اینکه در زمان خوبی به گل دست یافتیم، افزود: براثر اشتباهی که داشتیم گل مساوی را دریافت کردیم.

وی با تقدیر از محمد عباسی به دلیل بازی‌های خوب طی ۱۰ هفته گذشته افزود: نساجی تیم خوبی است و مهره‌های توانمندی دارد و در لحظات آخر بازی با حملات صورت گرفته و استفاده از موقعیت‌ها، بازی به نفع ذوب آهن پایان یافت.

وی از رسانه‌ها خواست تا از مهدی رحمتی سرمربی نساجی مازندران حمایت کنند، افزود: این تجربه را در تیم مس داشتم و مهدی رحمتی یکی از مفاخر و مربی خوب فوتبال ایران است.

ربیعی با اشاره به شرایط زمین بازی وطنی قائمشهر از بازیکنان تیمش تقدیر کرد و گفت: از فردا باید روی بازی‌های بعدی تمرکز کنیم

سرمربی تیم ذوب آهن درباره وضعیت داوری بازی با تقدیر از تیم داوری گفت: هرچند در دو تا سه صحنه اختلاف نظر دارم و این لیگ باکیفیت و نیازمند وی‌ای آر است و برای پیشرفت فوتبال باید در تمامی ابعاد خود را به پیشرفت نزدیک کنیم.

ربیعی با اشاره به اینکه جدول کنونی کاذب است، افزود: هدف گذاری من این است که وضعیت تیم را نسبت به قبل ارتقای جایگاه دهیم.

وی با بیان اینکه برخی مشکلات تیم قدیمی است، گفت: ما جزو تیم‌هایی هستیم که مشکل داریم اما صبوری کردیم و به تیم اجازه نمی‌دهیم که ذهن خود را درگیر این مسائل کنیم.

کد مطلب 5937223

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