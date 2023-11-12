  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۵

فرمانده انتظامی خرمشهر خبر داد؛

دستگیری ۳۱ خرده فروش مواد مخدر در خرمشهر

دستگیری ۳۱ خرده فروش مواد مخدر در خرمشهر

خرمشهر - فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری ۳۱ خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان در بیست روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نجم‌الدین سهرابی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری سایر رده‌های انتظامی شهرستان تعدادی از منازل و پاتوق‌های خرده فروشان را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی، نسبت به بازرسی از این مناطق اقدام کردند.

وی ادامه داد: مأموران موفق شدند در بازرسی‌ها از آن مکان‌ها، سه کیلو و ۶۱۸ گرم انواع مواد مخدر را به همراه پنج حقه وافور، هفت دستگاه ترازوی دیجیتالی توزین مواد مخدر، ۶ دستگاه کارت خوان کشف و ۳۱ خرده فروش مواد مخدر را دستگیر و تحویل مراجع قضائی دهند.

فرمانده انتظامی خرمشهر تصریح کرد: در این طرح نیز سه دستگاه موتورسیکلت متعلق به خرده فروشان که به وسیله آن اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می‌کردند، توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

کد مطلب 5937294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها