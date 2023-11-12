دستگیری ۳۱ خرده فروش مواد مخدر در خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نجمالدین سهرابی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری سایر ردههای انتظامی شهرستان تعدادی از منازل و پاتوقهای خرده فروشان را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی، نسبت به بازرسی از این مناطق اقدام کردند.
وی ادامه داد: مأموران موفق شدند در بازرسیها از آن مکانها، سه کیلو و ۶۱۸ گرم انواع مواد مخدر را به همراه پنج حقه وافور، هفت دستگاه ترازوی دیجیتالی توزین مواد مخدر، ۶ دستگاه کارت خوان کشف و ۳۱ خرده فروش مواد مخدر را دستگیر و تحویل مراجع قضائی دهند.
فرمانده انتظامی خرمشهر تصریح کرد: در این طرح نیز سه دستگاه موتورسیکلت متعلق به خرده فروشان که به وسیله آن اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر میکردند، توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.
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