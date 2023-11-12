فراهم کردن بستر مطالعه در دستور کار مسوولان بهاباد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی در جلسه شورای فرهنگ عمومی بهاباد با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: همه اعضای شورای فرهنگ عمومی باید در این شورا مشارکت فعال، اثرگذار و پویا داشته باشند و از ظرفیت این شورا برای حل مسائل و مشکلات موجود در شهرستان استفاده شود.

وی افزود: وظیفه شورای فرهنگ عمومی، ریل گذاری و هدف گذاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای رفع معضلات شهرستان است.

ابراهیمی بشکانی ادامه داد: فراهم کردن بستر مناسب برای مطالعه کتاب در همه سنین به ویژه سنین نوجوانی و جوانی باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

امام جمعه بهاباد همچنین نسبت به ورود افراد بیگانه و مهاجرین به شهرستان نیز انتقادهایی داشت و در این باره بیان کرد: مسئولان در مورد جلوگیری از ورود افراد غیربومی واتباع بیگانه در شهرستان راهکار و پیشنهاد ارائه دهند.

کارگروه مهاجران در بهاباد تشکیل شد

فرماندار بهاباد نیز در این جلسه از تشکیل کارگروه مهاجرین در شهرستان خبر داد و اظهار کرد: کارگروه مهاجرین در شهرستان هفته‌ای یا ماهی یک یا دو جلسه برگزار کند و مسائل و مشکلات فرهنگی اجتماعی و آسیب‌های شهرستان را بررسی و رصد نماید و برای برطرف شدن این مشکلات نیز راهکار و پیشنهاد ارائه دهند.

علیرضا تیموری با اشاره به اینکه اتباع بیگانه و مهاجران زیادی از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور برای اشتغال به این منطقه آمده‌اند، گفت: باید با کار کارشناسی و برنامه ریزی، آسیب‌های افراد غیربومی مورد بررسی قرارگیرد تا بتوان برای برون رفت از این مشکلات راهکاری پیدا کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بهاباد نیز در سخنانی ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی بر ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تاکید کرد و افزود: باید فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه و بین نسل جوان و نوجوان نهادینه شود.

عباس اقبال در مورد طرد مهاجران و اتباع خارجی غیرمجاز بیان کرد: مسئولان امر تا اتفاقی نیفتاده باید دراین خصوص راهکار و پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا بتوان از ورود افراد بیگانه و غیرمجاز به شهرستان جلوگیری کرد.