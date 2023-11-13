تخصیص ۵۲ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تا ۲۰ آبان ماه

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد آرام در جلسه ارزی با محوریت «تجارت خارجی، تخصیص و تأمین ارز و ترخیص» که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان سازمان گمرک و معاونین ارزی و بین‎الملل شبکه بانکی در بانک مرکزی برگزار شد افزود: از مجموع ۴۲ میلیارد دلار ارز تأمین شده از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه، سهم وزارت صمت ۲۶.۶ میلیارد دلار، سهم وزارت جهاد کشاورزی ۱۰.۴ میلیارد دلار و سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲.۷ میلیارد دلار بوده است.

وی با اشاره به رشد ۳ درصدی ارز تأمین شده برای واردات طی هشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خاطرنشان کرد: در هشت ماهه سال گذشته کل ارز تأمین شده به ۴۰ میلیارد دلار رسید که این میزان در سال جاری با رشدی معادل ۳ درصد به ۴۲ میلیارد دلار رسیده است.

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: حجم ارز تأمین شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هشت ماهه سال جاری با ۳۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین رشد را در تأمین ارز در مقایسه با دیگر بخش‌ها به خود اختصاص داده است

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به پرتفوی ارزی تأمین شده در این مدت گفت: در حوزه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، حدودآً ۱۲ میلیارد دلار، در نیما ۲۰ میلیارد دلار و در حوزه ارز اشخاص حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده است. لذا می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که ترکیب مذکور، متوازن است و نیمی از ارز تأمین شده ناشی از ارز نیما و نیمی دیگر ارز ترجیحی و ناشی از ارز حاصل صادرات غیر نفتی است.

آرام با اشاره به همکاری‌های وزارت صمت و جهاد کشاورزی در تخصیص و تأمین ارز گفت: با همکاری این دو وزارتخانه برای اولین بار از ابتدای سال بودجه ارزی تدوین شد و این بودجه به صورت ماهانه نظارت و پایش می‌شود و به صورت نظام مند از طریق سامانه جامع تجارت و به تفکیک موارد مشخص شده بودجه‌های ارزی تخصیص و تأمین می‌شود. لذا همانگونه که شاهد هستیم در حال حاضر انضباط مناسبی در حوزه ارزی حاصل شده است که نتیجه آن آرامشی است که در بازار ارز نمود یافته است.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های پیش روی این بانک در حوزه ارزی عنوان کرد: برنامه آتی بانک مرکزی این است که مباحث تخصیص و تأمین ارز به صورت بهینه و با دقت بیشتر انجام شود و ارز به جای واسطه محور بودن، مستقیماً به ثبت سفارش‌ها اختصاص یابد.

آرام همگن سازی ارزهای تولیدی و ارزهای مصرفی از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی عنوان کرد و افزود: بر این اساس با اتکا به نقشه ارزی صادراتی کشور و متناسب با ارزهای مصرفی، ارزهای مورد نظر تولید و تبدیل می‌شود تا این گونه در یک ارز با مازاد عرضه یا مازاد تقاضا مواجه نشویم. همچنین این امر موجب تسهیل تخصیص ارز و کاهش مدت زمان دسترسی به ارز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همگن سازی ارز و تنوع ارزی متناسب با مصارف ارزی در بخش خزانه داری بانک مرکزی آغاز شده است و ظرف یک یا دو ماه آینده ارزی نخواهیم داشت که صفی برای خرید آن باشد.

آرام گفت: مدت زمان صف در تخصیص و تأمین ارز کوتاه خواهد شد و برنامه‌ریزی به صورتی خواهد بود که در کمتر از ده روز تخصیص و تأمین انجام شود که البته کاهش چشمگیری در این زمینه حاصل شده است.

معاون ارزی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: برنامه بانک مرکزی این است که با تخصیص بهینه و نظمی که ایجاد شده مدت زمان تخصیص و تأمین ارز را به حداقل ممکن برساند و متناسب با تقاضای مصرفی ارز، نوع ارز به نوعی تعیین شود که صف یا مازاد در تقاضا رخ ندهد.

گفتنی است در این جلسه معاونین ارزی و بین‌الملل بانک‌ها دغدغه‌ها و مسائل خود و بازرگانان را در زمینه تخصیص و تأمین ارز مطرح کردند و رؤسای سازمان توسعه تجارت و سازمان غذا و دارو ضمن تشریح سیاست‌های تجاری به سوالات معاونین ارزی بانک‌ها پاسخ گفتند.