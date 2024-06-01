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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۲۹

حاشیه بازی پرسپولیس و مس رفسنجان؛

بلیت سیاه ۱۰ میلیون تومان شد/ ماشین‌ها وسط بلوار رها شدند

بلیت سیاه ۱۰ میلیون تومان شد/ ماشین‌ها وسط بلوار رها شدند

ترافیک سنگین در خیابان های منتهی به ورزشگاه آزادی باعث شد تا هواداران اتومبیل های خود را همان جا پارک و رها کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان از ساعت ۱۹ شامگاه امروز شنبه در حالی برگزار می‌شود که حاشیه‌های قبل از این دیدار در نوع خود جالب توجه است:

* ترافیک سنگین در خیابان‌های منتهی به ورزشگاه آزادی باعث شد تا تعدادی از اتومبیل‌های هواداران در حاشیه بلوارهای شرقی و غربی پارک شود. بعضی از آنها نیز ماشین‌های خود را رها کردند تا بتوانند وارد ورزشگاه شوند.

* بازار سیاه فروش بلیت در ورزشگاه به ۱۰ میلیون تومان هم رسید که با گزارش مردم به نیروی انتظامی نیز همراه بود.

* حدود هزار طرفدار پرسپولیس در محوطه هتل محل اقامت این تیم جمع شدند تا ازدحام جمعیت باعث حضور نیروی کمکی پلیس شود.

* ورود هواداران به بخش سکوهای سیمانی ورزشگاه آزادی ابتدا با واکنش مسئولان امنیت استادیوم همراه بود اما ازدحام جمعیت باعث شد تا اجازه نشستن به آنها داده شود.

* شعارهای هواداران پرسپولیس در آستانه شروع بزی بیشتر از بخش تماشاگران زن به گوش می‌رسید.

* در فاصله ۶۰ دقیقه مانده به شروع بزی حداقل ۶۰ هزار نفر وارد ورزشگاه شدند که با توجه به تعداد افرادی که حضور دارند به صد هزار نفر خواهد رسید.

کد مطلب 6125034
مهدی مرتضویان

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