به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و مس رفسنجان از ساعت ۱۹ شامگاه امروز شنبه در حالی برگزار می‌شود که حاشیه‌های قبل از این دیدار در نوع خود جالب توجه است:

* ترافیک سنگین در خیابان‌های منتهی به ورزشگاه آزادی باعث شد تا تعدادی از اتومبیل‌های هواداران در حاشیه بلوارهای شرقی و غربی پارک شود. بعضی از آنها نیز ماشین‌های خود را رها کردند تا بتوانند وارد ورزشگاه شوند.

* بازار سیاه فروش بلیت در ورزشگاه به ۱۰ میلیون تومان هم رسید که با گزارش مردم به نیروی انتظامی نیز همراه بود.

* حدود هزار طرفدار پرسپولیس در محوطه هتل محل اقامت این تیم جمع شدند تا ازدحام جمعیت باعث حضور نیروی کمکی پلیس شود.

* ورود هواداران به بخش سکوهای سیمانی ورزشگاه آزادی ابتدا با واکنش مسئولان امنیت استادیوم همراه بود اما ازدحام جمعیت باعث شد تا اجازه نشستن به آنها داده شود.

* شعارهای هواداران پرسپولیس در آستانه شروع بزی بیشتر از بخش تماشاگران زن به گوش می‌رسید.

* در فاصله ۶۰ دقیقه مانده به شروع بزی حداقل ۶۰ هزار نفر وارد ورزشگاه شدند که با توجه به تعداد افرادی که حضور دارند به صد هزار نفر خواهد رسید.