به گزارش خبرنگار مهر، مهمانان این هفته برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» رادیو گفت‌وگو درباره دلایل افت کیفیت سریال‌های شبکه نمایش خانگی صحبت کردند. این برنامه با موضوع «دلایل بررسی افت کیفیت سریال‌های شبکه نمایش خانگی» روی آنتن رادیو گفت‌وگو رفت و رضا محقق تهیه‌کننده سینما و سریال‌های نمایش خانگی، هادی مومنی پژوهشگر و مجتبی برزگر کارشناس رسانه، مهمانان این قسمت از برنامه بودند.

رضا محقق تهیه کننده «عقرب عاشق» در ابتدای برنامه درباره تولید این سریال گفت: زمانی که ما ساخت این سریال را شروع کردیم یک‌سری پیچیدگی‌ها در زمینه محتوایی و ارتباط گرفتن مخاطب با آن داشتیم. این سریال از لحاظ تولیدی کار سختی بود. هر سریالی نقاط قوت و ضعف مختلفی دارد و «عقرب عاشق» هم از این قائده مستثنی نیست. این سریال موضوع جدیدی داشت و تا به حال در ایران کار نشده بود. هرچند که ضعف‌هایی هم دارد اما برخی مخاطبان با آن ارتباط برقرار کردند و این سریال مخاطب ثابت داشت.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم در حوزه سریال‌سازی آثار را فقط به یک ژانر خاص محدود کنیم و دنبال یک نوع مخاطب بگردیم. ما باید بتوانیم برای تمام قشر جامعه، کار فرهنگی و هنری تولید ‌کنیم.

مومنی در ادامه برنامه درباره عملکرد نمایش خانگی در یک سال اخیر عنوان کرد: از ابتدای سال تا الان، یعنی از اتمام سریال «پوست شیر» تقریبا هیچ اثر جذابی را ندیده‌ایم که توسط سکوها ساخته شود و بتواند طیف‌های مختلف مخاطب را با خود همراه کند. حتی سریالی مثل «زخم کاری» که در فصل اول توجه مخاطبان را به خود جلب کرده بود، در سری دوم همه را ناامید کرد.

وی افزود: شیوه مواجهه با این مسئله مهم است. یک شیوه برخورد می‌تواند مانند برنامه «اتاق فرمان» شبکه پنج باشد که کاملا یک نگاه انتقادی و حتی مخالف ساترا به عنوان زیرمجموعه صدا و سیما دارد و به همین دلیل تصور می‌شود این برنامه در جایی خارج از صدا و سیما تولید شده باشد و صرفا به شبکه پنج ارایه شده است تا آن پخش کند اما در نقطه مقابل نقد را می‌توانیم با یک نگاه آکادمیک دنبال کنیم. در واقع به این معنا که یک اثر تا کجا توانسته موفق باشد و کجا نتوانسته پیش برود. در این معنا ما می‌توانیم بگوییم که سریال‌هایی داشتیم که موفق بودند و دلایل موفقیت آن‌ها را بررسی کنیم.

محقق نیز در ادامه درباره ذایقه سازی در شبکه نمایش خانگی عنوان کرد: ما برای بازار فرهنگی و مخاطبان سکوها محصول تولید می‌کنیم. ما ذایقه مخاطب را به چه سمتی برده‌ایم؟ رویکردها از نوعی تجارت حکایت دارد درحالی که تجارت باید در خدمت فرهنگ و هنر باشد نه هنر در خدمت تجارت. اما نمی توان فهمید سیاست‌گذاری‌ها بر چه اساسی است؟

وی اضافه کرد: در حال حاضر نمایش خانگی کمبود قصه دارد که دلیل افت کیفیت سریال های شبکه نمایش خانگی شده است در حالی‌که برخی منتقدان اصرار دارند علت افت کیفیت را منافع مالی سکوها عنوان کنند که این قضاوت، درست نیست.

برزگر نیز که کارشناس تلفنی این برنامه بود، اظهار کرد: عده‌ای به محتوای تلویزیون انتقاد می‌کنند که چیزی برای عرضه ندارد؛ اگر تلویزیون چیزی برای عرضه ندارد، حداقل فقط این زمان مخاطب است که هدر می‌رود اما سکوهای نمایش خانگی برای زمان و پول مخاطب ارزش قایل نیستند. مخاطب منتظر فصل دوم «زخم کاری ۲» مانده اما حالا که منتشر شده می‌بینیم که اصلا فیلمنامه ندارد و با سواستفاده از بازیگر می‌خواهد سریال را نگه‌ دارد. از این دست سریال‌ها ما کم نداریم.

این کارشناس رسانه افزود: ساترا به عنوان نهاد تنظیم‌گر گاهی اوقات ورودهای خوبی در این زمینه داشته و باعث شده است برخی اتفاقات نیفتد. از ساترا انتظار می‌رود تا یک بام و دو هوایی را که بین تلویزیون و شبکه نمایش خانگی به وجود آمده است از بین ببرد و به سریالی که سناریوی قوی ندارد، مجوز ندهد.

مومنی هم در بخش پایانی صحبت‌های خود بیان کرد: من به‌عنوان یک پژوهشگر وقتی این ۲ سال اخیر را می‌بینم، متوجه می‌شوم که ساترا در این ۲ سال یک تنظیم‌گری هوشمندانه داشته و تا جایی که توانسته با کارگردان و تهیه‌کننده تعامل کرده و نتایج خوبی را نظیر سریال «پوست شیر» رقم زده است اما موضوع این است که الان سطح توقع مردم از ساترا نسبت به گذشته بالاتر رفته است.

*شیرین ناجی