به گزارش خبرنگار مهر، جشن آغاز سیویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران همراه با نواختن زنگ کتاب در دبیرستان دخترانه فرهنگ صبح امروز سهشنبه ۲۳ آبان همزمان با روز «کتاب، کودک، نوجوان و دانشآموزان» برگزار شد.
در این مراسم یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی رمضانی مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی، اصغر باقرزاده معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، حامد علامتی مدیرعامل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جمعی از مدیران فرهنگی کشور حضور داشتند.
در این مراسم دانشآموزان این مدرسه کتاب «در جستجوی رمان» که مربوط به معرفی پنجاه رمان برتر جهان است را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هدیه دادند.
اسماعیلی در این مراسم با اشاره به معرفی کتاب توسط برخی از دانشآموزان این مدرسه، گفت: خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم که همگی اهل کتاب و کتابخوانی هستید، از دانشآموزان فعال در حوزه کتاب تشکر میکنم، اینکه مشاهده کردم دانش آموزان کتابی را ترجمه کردند نشان میدهد چهرههایی فرهیخته هستید.
وی افزود: افتخار میکنم که در دانشگاه تهران مشغول تدریس میکنم و امروز هم در چهره شما آینده سازان درخشان ایران را مشاهده میکنم.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به کشور تاجیکستان، گفت: این کشور بیش از ۳۰۰ سال است که از ایران جدا شده است، اما همچنان زبان فارسی دارند و در گفتوگو با یکی از شاعران این کشور متوجه شدم که هنوز در نقاط روستایی هم نام دخترانشان را ایراندخت میگذارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی گفت: امیدوارم همهتان کتابخوان حرفهای باشید، ما نیاز داریم جامعه رشد پیدا کند و کتابها بهترین معیار برای سنجش رشد فرهنگی جامعه هستند، کشور ما نیز عمیقاً فرهنگی است و تعداد زیادی دانشمند و نامآور داریم.
به گفته اسماعیلی، همه شخصیتهای کشور ما فرهنگی و اهل کتاب هستند، رهبر عزیز انقلاب ما بزرگترین کتابخوان و نویسنده هستند، همچنین امام خمینی (ره) نیز خود نویسنده و اهل کتاب بودند.
وی با طرح سوالی از دانش آموزان گفت: به این سوال پاسخ دهید که «اگر شما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودید برای توسعه کتابخوانی در کشور چه برنامههایی را اجرا میکردید؟» شما فرصت دارید تا فردا پاسخهای خود را به شماره ۳۰۰۰۴۱۴۱۰۰ ارسال کنید تا به پاسخهای برتر جوایزی اهدا شود.
اسماعیلی همچنین به مناسبت هفته کتاب، بن کتاب و بلیت تئاتر را به دانش آموزان مدرسه فرهنگ هدیه کرد.
همچنین در ادامه این مراسم یاسر احمدوند گفت: امسال برای نخستین بار هفته کتاب با حضور در یکی از مدارس آغاز کنیم، این موضوع اتفاق مبارکی است و امیدواریم در سالهای آینده نیز ادامه پیدا کند، همکاری وزارخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش برای توسعه و ترویج کتابخوانی ضروری است.
وی ادامه داد: امیدواریم در توافق و تفاهم خوبی که بین دو وزارتخانه وجود دارد، برنامههای مشترک خوبی نیز در سطح مدارس کشور اجرا شود.
وی در پایان این مراسم از کتابخانه دبیرستان دخترانه فرهنگ بازدید کرد. بیش از ۵۰۰۰ نسخه کتاب در موضوعات و ردهبندی مختلف در این کتابخانه موجود است.
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