حجت السلام سید حسین علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرونده اختلاف مالی ۱۱ میلیارد ریالی در راستای رسالت اصلی مجموعه توسعه حل اختلاف مبنی بر صلح و سازش در پرونده‌ها، با تلاش و کوشش کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان مشگین‌شهر به خصوص دادورز اجرای احکام این شهرستان مختومه شد.

وی با اشاره به فراگیر شدن فرهنگ صلح و سازش در کنار نهادینه سازی روش‌های جایگزین قضائی افزود: محکوم علیه پرونده تنها با پرداخت ۴ میلیارد ریال به این اختلاف پایان داده و پرونده مطروحه و این اختلاف با صلح و سازش به پایان رسید.

رئیس توسعه حل اختلاف استان اردبیل نقش مجموعه توسعه حل اختلاف را در امر صلح و سازش و احقاق حق مهم و اثرگذار دانست و بیان کرد: مجموعه توسعه حل اختلاف با تکیه بر تعالیم دینی و اثرگذاری فرهنگ اسلامی با هدف ترویج صلح و سازش بین طرفین پرونده‌های قضائی توانسته نقش مهمی در احیا ارزش‌های اصیل دینی و ملی مانند مدارا و صلح ایفا کند.

حجت السلام علوی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: اعضای توسعه حل اختلاف نقش بی بدیلی در توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه دارند و با تلاش‌های خود سبب می‌شوند تا از افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری شود.