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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۰۳

رئیس توسعه حل اختلاف اردبیل:

پرونده اختلاف مالی ۱۱ میلیارد ریالی در مشگین‌شهر مختومه شد

پرونده اختلاف مالی ۱۱ میلیارد ریالی در مشگین‌شهر مختومه شد

مشگین‌شهر- رئیس توسعه حل اختلاف استان اردبیل گفت: پرونده اختلاف مالی ۱۱ میلیارد ریالی با تلاش کارکنان شورای حل اختلاف به خصوص دادورز اجرای احکام در مشگین‌شهر مختومه شد.

حجت السلام سید حسین علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرونده اختلاف مالی ۱۱ میلیارد ریالی در راستای رسالت اصلی مجموعه توسعه حل اختلاف مبنی بر صلح و سازش در پرونده‌ها، با تلاش و کوشش کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان مشگین‌شهر به خصوص دادورز اجرای احکام این شهرستان مختومه شد.

وی با اشاره به فراگیر شدن فرهنگ صلح و سازش در کنار نهادینه سازی روش‌های جایگزین قضائی افزود: محکوم علیه پرونده تنها با پرداخت ۴ میلیارد ریال به این اختلاف پایان داده و پرونده مطروحه و این اختلاف با صلح و سازش به پایان رسید.

رئیس توسعه حل اختلاف استان اردبیل نقش مجموعه توسعه حل اختلاف را در امر صلح و سازش و احقاق حق مهم و اثرگذار دانست و بیان کرد: مجموعه توسعه حل اختلاف با تکیه بر تعالیم دینی و اثرگذاری فرهنگ اسلامی با هدف ترویج صلح و سازش بین طرفین پرونده‌های قضائی توانسته نقش مهمی در احیا ارزش‌های اصیل دینی و ملی مانند مدارا و صلح ایفا کند.

حجت السلام علوی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: اعضای توسعه حل اختلاف نقش بی بدیلی در توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه دارند و با تلاش‌های خود سبب می‌شوند تا از افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری شود.

کد مطلب 5939033

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