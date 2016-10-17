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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۹

رئیس شوراهای حل اختلاف تهران مطرح کرد؛

نیمی از بارقضایی پایتخت برعهده شوراهای حل اختلاف است

نیمی از بارقضایی پایتخت برعهده شوراهای حل اختلاف است

رئیس شوراهای حل اختلاف تهران گفت: شوراهای حل اختلاف با اجرائی کردن قانون جدید ۴۸ درصد بار قضائی استان تهران را به عهده داشته و علی رغم عدم توجهات کافی به این نهادمخلصانه انجام وظیفه میکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای حل اختلاف استان تهران، عباسعلی دریانی، رئیس شوراهای حل اختلاف تهران در  اولین جلسه هم اندیشی مدیران دفاتر کل مجتمع های شورای حل اختلاف،گفت:  شوراهای حل اختلاف با اجرائی کردن قانون جدید ۴۸ درصد بار قضائی استان تهران را به عهده داشته و علی رغم عدم توجهات کافی به این نهادمخلصانه انجام وظیفه میکند.

وی افزود: احداث ساختمان های جدید شوراهای شهرستانهای استان تهران و عدم حذف یا تعدیل نیروی انسانی در سطح ستاد و مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران در دستور کار است.

معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران از ابلاغ های قضایی قضات شوراهای حل اختلاف خبر داد و افزود: ساماندهی ابلاغ همکاران شورایی و همچنین امضاء ابلاغ های قضایی قضات توسط رییس قوه قضائیه  انجام شده است.

رییس شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به نحوه عملکرد کمیسیون ۳۴ و برخورد با تخلفات اداری قضات و کارمندان شوراها،گفت: دقت نظر و ارتقاء امور مالی و کارگزینی در این حوزه باید با اهتمام بیشتری صورت گیرد.

کد مطلب 3798350

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