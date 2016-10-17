نیمی از بارقضایی پایتخت برعهده شوراهای حل اختلاف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای حل اختلاف استان تهران، عباسعلی دریانی، رئیس شوراهای حل اختلاف تهران در اولین جلسه هم اندیشی مدیران دفاتر کل مجتمع های شورای حل اختلاف،گفت: شوراهای حل اختلاف با اجرائی کردن قانون جدید ۴۸ درصد بار قضائی استان تهران را به عهده داشته و علی رغم عدم توجهات کافی به این نهادمخلصانه انجام وظیفه میکند.

وی افزود: احداث ساختمان های جدید شوراهای شهرستانهای استان تهران و عدم حذف یا تعدیل نیروی انسانی در سطح ستاد و مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران در دستور کار است.

معاون قضائی رییس کل دادگستری استان تهران از ابلاغ های قضایی قضات شوراهای حل اختلاف خبر داد و افزود: ساماندهی ابلاغ همکاران شورایی و همچنین امضاء ابلاغ های قضایی قضات توسط رییس قوه قضائیه انجام شده است.

رییس شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به نحوه عملکرد کمیسیون ۳۴ و برخورد با تخلفات اداری قضات و کارمندان شوراها،گفت: دقت نظر و ارتقاء امور مالی و کارگزینی در این حوزه باید با اهتمام بیشتری صورت گیرد.