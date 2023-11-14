استان مرکزی در رشته هندبال حضور قدرتمندی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاکدل عصر سهشنبه در نشست مجمع انتخاباتی هیأت هندبال استان مرکزی در اراک، بیان کرد: نیاز است در هیأتهای شهرستانی تجدید نظر لازم صورت گیرد.
وی بیان کرد: شهرستانی که انتخابات مجمع برای آن مهم نباشد باید تغییر کند و در ۲ شهرستان استان مرکزی نیز دلیل عدم حضور ۲ شهرستان باید بررسی شود و اگر دلیل قانع کنندهای وجود نداشت، خون تازهای به این شهرستانها تزریق شود.
رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: استان مرکزی در هندبال ریشه و حضور قدرتمندی دارد و بخشی از هندبال کشور در این استان است.
پاکدل یادآور شد: با وجود مشکلات مالی، تیم آلومینیوم امسال در لیگ هندبال حضور دارد که این مهم به لیگ وزن میدهد و امید است تداوم داشته باشد.
وی اظهار کرد: استان مرکزی تیم کاملی را تحویل داده است و این استان ظرفیتهای زیادی در بخش ورزشکاران و مربیان هندبال دارد.
وی گفت: امسال امتیاز یک تیم دسته یک نیز با پیگیریهای صورت گرفته به استان مرکزی اهدا شده است.
رئیس فدراسیون هندبال افزود: فدراسیون هر جا نیاز باشد از استان مرکزی حمایت میکند.
همه ظرفیتها برای توسعه ورزش بکار گرفته شده است
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی هم در این نشست گفت: همه تلاشها در استان برای رشد و توسعه ورزش در بخشهای مختلف از جمله هندبال به کار گرفته شده است.
مسعود پیرایش افزود: جوانان باید در عرصههای مختلف حضور یابند زیرا ظرفیت و انرژی جوان کمک میکند تا کارها بیشتر پیش رود.
حامد بیات با کسب ۱۶ رأی به عنوان رئیس هیأت هندبال استان مرکزی انتخاب شد.
مجمع انتخاباتی هیأت هندبال استان مرکزی ۲ کاندیدا داشت که حامد بیات با ۱۶ رأی موافق به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد.
حدود ۸۰ هزار ورزشکار به صورت سازمان یافته در رشتههای مختلف ورزشی در استان مرکزی فعالیت دارند.
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