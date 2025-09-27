  1. استانها
رئیس هیأت هندبال مرکزی: قهرمانی نوجوانان هندبال پایان طلسم ۱۹ ساله بود

اراک- رئیس هیأت هندبال استان مرکزی، قهرمانی تیم ملی نوجوانان ایران در مسابقات آسیایی را پایان طلسم ۱۹ ساله عنوان کرد و این موفقیت را نقطه‌ای امیدبخش برای آینده هندبال کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بیات عصر شنبه در آئین استقبال از حسن جودکی ملی پوش هندبال استان مرکزی اظهار کرد: این موفقیت حاصل سال‌ها تلاش مستمر در حوزه استعدادیابی و حمایت از بازیکنان جوان است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ آیندگان نوجوانان کشور در سال گذشته افزود: در این مسابقات، چهار بازیکن مستعد برای حضور در اردوهای تیم ملی برگزیده شدند که مسیر دستیابی به این موفقیت تاریخی را هموار کرد.

بیات تصریح کرد: شادی امروز جامعه هندبال، علاوه بر درخشش بازیکنان بومی، به دلیل پایان ۱۹ سال انتظار و قهرمانی تیم ملی نوجوانان در مسابقات آسیایی رقم خورد.

وی ادامه داد: به اهتزاز درآمدن پرچم ایران در این مسابقات، نماد برجسته موفقیت جوانان کشور بوده و نویدبخش آینده‌ای روشن برای هندبال ایران است.

رئیس هیأت هندبال استان مرکزی گفت: قهرمانی تیم ملی نوجوانان، علاوه بر پایان دادن به انتظار طولانی برای موفقیت آسیایی، آینده‌ای روشن در شناسایی و پرورش استعدادهای این رشته ورزشی در کشور را نوید می‌دهد.

وی تاکید کرد: برای تضمین تداوم موفقیت‌ها و ادامه درخشش تیم‌های ملی، هیأت هندبال استان مرکزی اولویت خود را بر برنامه‌ریزی منظم، برگزاری اردوها و مسابقات استانی و ملی و ارائه حمایت مستمر به مربیان و بازیکنان جوان قرار خواهد داد.

