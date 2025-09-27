رئیس هیأت هندبال مرکزی: قهرمانی نوجوانان هندبال پایان طلسم ۱۹ ساله بود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بیات عصر شنبه در آئین استقبال از حسن جودکی ملی پوش هندبال استان مرکزی اظهار کرد: این موفقیت حاصل سال‌ها تلاش مستمر در حوزه استعدادیابی و حمایت از بازیکنان جوان است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ آیندگان نوجوانان کشور در سال گذشته افزود: در این مسابقات، چهار بازیکن مستعد برای حضور در اردوهای تیم ملی برگزیده شدند که مسیر دستیابی به این موفقیت تاریخی را هموار کرد.

بیات تصریح کرد: شادی امروز جامعه هندبال، علاوه بر درخشش بازیکنان بومی، به دلیل پایان ۱۹ سال انتظار و قهرمانی تیم ملی نوجوانان در مسابقات آسیایی رقم خورد.

وی ادامه داد: به اهتزاز درآمدن پرچم ایران در این مسابقات، نماد برجسته موفقیت جوانان کشور بوده و نویدبخش آینده‌ای روشن برای هندبال ایران است.

رئیس هیأت هندبال استان مرکزی گفت: قهرمانی تیم ملی نوجوانان، علاوه بر پایان دادن به انتظار طولانی برای موفقیت آسیایی، آینده‌ای روشن در شناسایی و پرورش استعدادهای این رشته ورزشی در کشور را نوید می‌دهد.

وی تاکید کرد: برای تضمین تداوم موفقیت‌ها و ادامه درخشش تیم‌های ملی، هیأت هندبال استان مرکزی اولویت خود را بر برنامه‌ریزی منظم، برگزاری اردوها و مسابقات استانی و ملی و ارائه حمایت مستمر به مربیان و بازیکنان جوان قرار خواهد داد.