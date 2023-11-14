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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی:

ساختمان اورژانس اجتماعی بهزیستی ارومیه به بهره‌برداری می‌رسد

ساختمان اورژانس اجتماعی بهزیستی ارومیه به بهره‌برداری می‌رسد

ارومیه - مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: مرکز اورژانس اجتماعی کوی سالار ارومیه، در زمینی با زیربنای حدود ۴۰۰ مترمربع به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حمزه‌لو عصر سه شنبه در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی و مسئولان استانی از عملیات اجرایی احداث ساختمان اورژانس اجتماعی کوی سالار ارومیه، اظهار کرد: مرکز اورژانس اجتماعی به لحاظ گستردگی حاشیه‌نشینی در منطقه با هدف کنترل و کاهش آسیب‌ها و بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی احداث می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح از محل اعتبارات محرومیت زدایی و با هماهنگی اداره کل بهزیستی استان برای توسعه رفاه اجتماعی در کوی سالار و ارائه خدمات به دهک‌های پایین جامعه اجرا و به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این طرح از طرح‌های مصوب اداره کل بهزیستی استان بوده، افزود: تخصیص زمین و اجرای طرح با ۲۵ میلیارد ریال اعتبار توسط اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی انجام گرفته که طرح در مراحل پایانی است. بعد از تخصیص اعتبارات مورد نیاز تکمیل می‌شود و تحویل بهزیستی خواهد شد.

حمزه‌لو اضافه کرد: در حال حاضر با تأمین و تخصیص حدود ۴۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز، طرح تکمیل و تحویل بهره‌بردار خواهد شد.

وی گفت: هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین برای اجرای طرح‌های زیربنایی اورژانس اجتماعی، سالن ورزشی ۲ طبقه چند منظوره، خانه مهارت، مرکز جامع سلامت، کلانتری و فضای ورزشی روباز چند منظوره در کوی سالار تأمین شده است.

حمزه لو افزود: اراضی تأمین شده از زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن بوده و پس از الحاق به محدوده به منظور اجرای پروژه‌های مصوب ستاد بازآفرینی شهری تحویل دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار گرفته است.

کد مطلب 5939236

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