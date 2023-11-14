به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حمزه‌لو عصر سه شنبه در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی و مسئولان استانی از عملیات اجرایی احداث ساختمان اورژانس اجتماعی کوی سالار ارومیه، اظهار کرد: مرکز اورژانس اجتماعی به لحاظ گستردگی حاشیه‌نشینی در منطقه با هدف کنترل و کاهش آسیب‌ها و بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی احداث می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح از محل اعتبارات محرومیت زدایی و با هماهنگی اداره کل بهزیستی استان برای توسعه رفاه اجتماعی در کوی سالار و ارائه خدمات به دهک‌های پایین جامعه اجرا و به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این طرح از طرح‌های مصوب اداره کل بهزیستی استان بوده، افزود: تخصیص زمین و اجرای طرح با ۲۵ میلیارد ریال اعتبار توسط اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی انجام گرفته که طرح در مراحل پایانی است. بعد از تخصیص اعتبارات مورد نیاز تکمیل می‌شود و تحویل بهزیستی خواهد شد.

حمزه‌لو اضافه کرد: در حال حاضر با تأمین و تخصیص حدود ۴۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز، طرح تکمیل و تحویل بهره‌بردار خواهد شد.

وی گفت: هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین برای اجرای طرح‌های زیربنایی اورژانس اجتماعی، سالن ورزشی ۲ طبقه چند منظوره، خانه مهارت، مرکز جامع سلامت، کلانتری و فضای ورزشی روباز چند منظوره در کوی سالار تأمین شده است.

حمزه لو افزود: اراضی تأمین شده از زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن بوده و پس از الحاق به محدوده به منظور اجرای پروژه‌های مصوب ستاد بازآفرینی شهری تحویل دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار گرفته است.