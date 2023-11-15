صدور و تمدید ۵۹ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در اردبیل

حسنعلی حسین پور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۵۹ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی و خدماتی اردبیل در ۷ ماهه گذشته سالجاری صادر و تمدید شده است.
وی با بیان اینکه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد از جمله تکالیف قانونی برای حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد است، افزود: این پروانهها در زمینه فرآوردههای تولیدی مصالح ساختمانی، غذایی و کشاورزی، مکانیک، فلزشناسی، بسته بندی، سلولوزی و واحد خدماتی سردخانه صادر شده است.
سرپرست اداره کل استاندارد اردبیل بیان کرد: همچنین در ۷ ماهه اول سال جاری ۳۳ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف صادر و تعداد ۲۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری نیز تمدید شده است.
حسینپور ادامه داد: قبل از انقضای تاریخ مندرج در پروانههای استاندارد، واحدهایی که در طول اعتبار پروانه، استاندارد یا استانداردهای تعیین شده را رعایت کنند، پروانههای کاربرد علامت استانداردهای آنها به مدت سه سال تمدید میشود.
وی خاطرنشان کرد: هم استانیها میتوانند با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده در زیر علامت استاندارد نصب شده بر روی کالا و خدمات به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و از اصالت و استاندارد کالا اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد غیر استاندارد مراتب را به این اداره کل اطلاع دهند.
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