جشنواره ملی و نمایشگاه عکس «قاب ماندگار» آغاز شد/ معرفی برگزیدگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، اولین دوره جشنواره ملی عکس «قاب ماندگار» که با حضور ۲۰۰ عکاس از سراسر کشور و بیش از ۲۰۰۰ اثر برگزار شد، تعداد ۳۲ اثر در بخش اصلی با عنوان «گلزارهای شهدا» و ۸۰ اثر در بخش ویژه با عنوان «قاب‌های ماندگار» انتخاب شدند.

مراسم افتتاحیه نمایشگاه «قاب ماندگار» سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ در گالری خانه حوزه هنری برگزار شد. در ابتدای این مراسم که با حضور جمعی از عکاسان و شرکت‌کنندگان برگزار شد، سید احسان باقری مدیر خانه عکاسان ایران ضمن خیر مقدم به حاضران اظهار کرد: شاید یکی از آرزوهای من و کارهایی که همیشه دوست داشتم دنبال کنم، برگزاری نمایشگاه قاب ماندگار بود. چندسالی دوست داشتیم به این بهانه دور هم جمع شویم اما بنا به دلایلی این اتفاق رخ نداد تا اینکه سرانجام بعد از تأخیرهای رخ داده با کمک خدا و شهدا و حضور فعالان حوزه عکاسی این اتفاق افتاد.

وی گفت: خانه عکاسان ایران این قول را به همه عکاسانی که قصد فعالیت در مورد قبور شهدا را دارند و ایده‌های آن‌ها جدید است می‌دهد که حمایت همه جانبه‌ای از آن‌ها داشته باشد. حتما با کمک دوستان دوره‌های بعدی را برگزار می‌کنیم تا بتوانیم این میراث تصویری را که متأسفانه در برخی از مواقع به خاطر کج‌سلیقگی‌هایی که وجود داشت از بین رفته است حفظ و به آیندگان منتقل کنیم.

در ادامه محمد محسنی‌فر دبیر جشنواره ملی قاب ماندگار نیز با تشکر از عکاسانی که در این رویداد ملی شرکت کرده‌اند، گفت: با اینکه موضوع جشنواره موضوع مهم و خاصی بود اما عکاسانی که شرکت کردند عکس‌های ماندگاری را ثبت کردند و این نشان می‌دهد که دوره‌های دیگری از قاب ماندگار را می‌توانیم داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در دوره اول ۲۰۰ عکاس اعلام فعالیت کردند که در نهایت ۲۰۰۰ هزار اثر به دست ما رسید، بیان کرد: در دور اول قاب ماندگار یک سری مشکلات داشتیم و شاید کوتاهی‌هایی وجود داشت و امیدوارم در دوره‌های بعدی این کوتاهی را جبران کنیم.

عبدالحسین بدرلو که جزو هیأت داوران این جشنواره بود، نیز گفت: در جشنواره قاب ماندگار سعی کردیم از تنوع گلزارهای مختلف، قومیت‌های مختلف و قبور متفاوت شهدا در میان همه آثاری که وجود دارد بهره لازم را بگیریم. این مجموعه عکس‌ها این حس را در من به وجود آورده است که عکاسان به این پروژه به دید یک پروژه مالی نگاه نکرده‌اند و با توجه به فعالیت‌های که انجام شد حتماً دوره‌های بعدی را وسیع‌تر انجام خواهیم داد و آثار ماندگاری را ثبت می‌کنیم.

وی بیان کرد: متأسفانه با تماشای عکس‌های زیادی که از گلزار شهداها به دستمان رسید شاهد قبوری بودیم که تخریب شده بود و این میراث ماندگار را به خاطر برخی کج سلیقگی‌ها دیگر نداریم و عکس‌های آن‌ها جنبه هنری نداشت.

عضو هیات داوران جشنواره ملی عکس قاب ماندگار ادامه داد: ایده قاب ماندگار از یک صفحه اینستاگرامی آغاز شد و در ۵ سال گذشته فرایندهایی انجام دادیم و جلساتی را گذاشتیم تا شاهد پیشرفت این رویداد باشیم. حتی دوستانم مثل آقای محسنی‌فر در فضای مجازی آموزش‌هایی را به دوستان دادند تا نحوه عکاسی از قبور شهدا را بهتر داشته باشیم و امروز و در این نمایشگاه شاهد برخی از آن‌ها هستیم.

در پایان مراسم با حضور مسئولان جشنواره ملی قاب ماندگار از نفرات برگزیده اولین دوره جشنواره ملی عکس «قاب ماندگار» تقدیر شد و همچنین دو نفر از عکاسان جایزه ویژه دبیر جشنواره را دریافت کردند. برگزیدگان به این شرح است: نفر اول احمد بلباسی از تهران، نفر دوم حسین ظهروند از تهران، نفر سوم علی حامد حقدوست از تبریز، جایزه ویژه دبیر جشنواره: صابر قاضی از تبریز، حمید حامد حقدوست از تبریز.