به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر به میزبانی مصلای این شهر، ضمن اشاره به روز پرستار و گرامی داشت مجاهدت‌های جامعه پرستاری به خصوص در دوران کرونا، تاکید کرد: این روزها شاهد هستیم که پرستاران و پزشکان در غزه زیر بمباران شدید رژیم صهیونیستی جان خود را از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از کادر درمان حتی پزشکان خارجی و پرستاران غزه در زیر آتش شدید اسرائیل ماندند و به درمان بیماران و مصدومان و مجروحان پرداختند، افزود: این ایستادگی پرستاران از درس‌های مهمی است که از حضرت زینب (س) می‌گیریم.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه بزرگترین درس حضرت زینب (س) برای ما بصیرت است، تاکید کرد: بصیرت سه نگاه انسان را درست می‌کند نخست نگاه به خود است که انسان بفهمد که آسمانی بودن انسان ارزشمند است در وهله دوم انسان نگاهش را به هستی عوض کند.

بارانی با بیان اینکه سومین مقوله مهم بصیرت این است که انسان نگاه خود را به آینده تغییر دهد، بیان کرد: حضرت زینب (س) حتی در مجلس یزید فرمود یاد اهل بیت (ع) روز به روز پررنگ‌تر می‌شود و این درس بزرگ شجاعت و بصیرتی است که این بانوی بزرگ اسلام به ما می‌دهند.

وی با اشاره به حوادث غزه بیان کرد: اسرائیل با به کار گیری بمب‌های قوی به کشتن مردم بیگناه و کودک و زن و بچه می‌پردازد و حتی به بیمارستان‌ها هم حمله می‌کند که روی هر جنایتکاری را سفید کرده است.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه بمباران بیمارستان‌ها، انبارهای دارو، دستگیری پرستاران و کادر درمان و خبرنگاران و به شهادت رساندن کودکان همگی در زمره جنایت‌های هولناک رژیم صهیونیستی است، گفت: این جنایت‌ها از هیچ انسانی بر نمی‌آید.

بارانی با طرح این پرسش که آیا اسرائیل می‌تواند به این نبرد ادامه دهد، گفت: حدود سه چهارم جمعیت هشت میلیون نفری اسرائیل نیروهای ذخیره ارتش هستند اما جمعیت غزه به یک میلیون نفر هم نمی‌رسد تجربه تاریخی رژیم صهیونیستی نشان داده بود که تا حالا تمام جنگ‌ها کوتاه مدت بوده و در نبردهای طولانی مدت توان اداره امور را ندارد.

وی افزود: نیروهای ذخیره اسرائیل قابل اعتنا و اعتماد نیستند و اگر جنگی طولانی شود سه چهارم نیروهای اسرائیل کارایی نخواهند داد در نتیجه ادامه جنگ برایشان میسر نیست نکته دوم روزانه ۲۵۰ میلیون دلار هزینه جنگ برای اسرائیل است و ادامه جنگ به شکست اقتصادی شأن منجر می‌شود و بحران‌های عظیمی را برای نتانیاهو ایجاد خواهد کرد.

امام جمعه مهدیشهر سومین عامل نابودی اسرائیل را نیروهای حماس دانست و گفت: امروز شاهد هستیم که حماس با سلاح‌های خود تانک‌های پیشرفته اسرائیل را نابود می‌کنند و همه پهپاد ها، تله‌ها و تک تیراندازهای حماس در کمین سربازان اسرائیلی است.

بارانی گفت: تا به امروز پیشرفت آن‌چنانی نیز اسرائیل نتوانسته در غزه ایجاد کند و تنها بخش‌هایی از مزارع را گرفته است اما نتوانسته به صورت گسترده پیشروی کند و از سوی دیگر حلقه طلایی مقاومت و انصار الله یمن و حشد الشعبی در عراق و حزب الله در لبنان و … نیز علیه اسرائیل ایستادگی کرده‌اند و اینها نشان می‌دهد که اسرائیل کاری از پیش نخواهد برد.