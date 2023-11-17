استفاده بهینه فرهنگی از «شب یلدا» و «چهارشنبه سوری»!

خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: آخرین تعطیلات آبان رسید و پاییز از میانه هم رد شد. گرچه هنوز خبری از باران‌های پاییزی نیست و دلمان به یک ماه و چند روز باقیمانده از این فصل زرد و نارنجی خوش است؛ اما تا دلتان بخواهد این هفته از زمین و آسمان خبر باریده است. اینجا مهم‌ترین و پرسر و صداترین وقایع هفت روز اخیر را مرور می‌کنیم، مبادا قطره‌ای از کف‌مان برود.

بنویسید «سازمان ملل» بخوانید سازمان صهیونیست‌ها!

اشغالگری صهیونیست‌ها در خاک غزه به صورت پیش‌رونده‌ای ادامه دارد و به صورت همزمان مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و اردوگاه‌های پناهندگان بمباران می‌شوند. ساعتی پیش یعنی ظهر جمعه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی اردوگاه آوارگان «النصیرات» را هدف قرار دادند که در پی این حمله بیش از ۲۰ نفر به شهادت رسیده و چندین نفر دیگر مجروح شده‌اند.

صهیونیست‌ها همچنین یک مدرسه را در محله «الزیتون» شهر غزه هدف قرار داد. هزاران آواره در این مدرسه پناه گرفته بودند که در پی این حمله ده‌ها نفر شهید و مجروح شده‌اند. این اخبار فقط برای چند ساعت اخیر قبل از انتشار این گزارش است و میزان حملات این هفته به قدری زیاد بوده که تعداد شهدا را به ۱۲ هزار نفر رسانده است. این رقم آنجا تکان‌دهنده‌تر می‌شود که بدانیم از این تعداد ۵ هزار شهید، کودکان بوده‌اند.

از آنجا که اشغالگران که از ورود سوخت به نوار غزه جلوگیری کرده مدتی است خدمات ارتباطی در غزه به طور کامل قطع شده است. بر اساس اعلام رئیس هیئت پزشکی نروژ، ارتباط با همه پرسنل پزشکی در بیمارستان الشفاء قطع شده است. هلال‌احمر فلسطین نیز خبر داده که دیگر ارتباطی با تیم پزشکی بیمارستان المعمدانی ندارد.

«آکسفام» یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی نیز صراحتاً عنوان کرده است که قحطی به عنوان یک سلاح جنگی در غزه استفاده می‌شود و یک‌میلیون نفر بدون برق، آب و غذا به جنوب آواره شدند و این یک مجازات دسته‌جمعی است. خبرنگاران نیز درباره شرایط ملتهب غزه به ویژه مناطق اطراف بیمارستان الشفا توضیح داده‌اند: «قطع ارتباطات باعث وحشت ساکنان شده و درگیری ادامه دارد. هنوز تعداد زیادی از شهروندان در خانه‌های خود در شرق شهر غزه هستند. همچنین ساعاتی که اشغالگران برای حرکت امن آوارگان تعیین کردند، پربمباران‌ترین ساعات است.»

اسرائیل گرچه بی‌محابا، بارانی از بمب را بر سر مردم غزه می‌ریزد، اما در سوی دیگر میدان در عرصه جهانی و نگاه مردم دنیا، چهره حقیقی خود را به عنوان یک رژیم اشغالگر و کودک کش به تصویر می‌کشد. آگاهی مردم کشورهای مختلف درباره ذات واقعی اسرائیل، بی‌سابقه است.

با همه اینها در شرایطی که افکار عمومی در جهان، نفرت از رژیم صهیونیستی را به روش‌های مختلف به رخ رسانه‌ها می‌کشند، برخی دولت‌ها و چهره‌های سیاسی خود حاضر نیستند دست از منافع خود بکشند. «نیکی هیلی» نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آمریکا در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی اخیرش دانشجویان این کشور را تهدید کرده و می‌گوید: «اگر با ویزای دانشجویی اینجا هستید و طرفدار حماس هستید ویزای شما را باطل کرده و شما را پس می‌فرستم. به تمام دانشجویانی که در محوطه دانشگاه‌ها در حمایت از حماس تظاهرات می‌کنند یادآوری می‌کنم که حماس شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر داده است؛ آنها روزی به شما حمله کرده و شما را نیز خواهند کشت.»

این نامزد انتخاباتی علاوه بر دانشجویان، حتی سازمان ملل را تهدید کرده که بودجه پرداختی از سوی ایالات متحده به این سازمان را قطع خواهد کرد چرا که سازمان ملل از اسرائیل حمایت نمی‌کند! او که در دولت ترامپ نماینده آمریکا در سازمان ملل بود، اعلام کرده که اگر به کاخ سفید راه پیدا کند، بودجه سازمان ملل را «تا هر چقدر که امکان دارد» قطع خواهد کرد. شاید انتظار هیلی آن است که سازمان ملل برای حمایت از اسرائیل گل‌ریزان جهانی برگزار کند و حمایت‌های مخفیانه دولت‌ها از اشغالگران را علنی برگزار کند.

«ران دی سانتس» فرماندار فلوریدا نیز گوی سبقت را ربود و اعلام کرد: «من نخستین نامزد ریاست جمهوری بودم که اعلام کردم اگر شما با ویزای دانشجویان خارجی اینجا هستید و با حماس اهداف مشترکی دارید، من ویزای شما را باطل می‌کنم و شما را به خانه تان باز می‌گردانم؛ سوال بی سوال!» به نظر می‌رسد نامزدهای انتخاباتی در آمریکا در میزان شقاوت با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اسرائیل دیگر نه تنها از پذیرفتن مسئولیت جنایت‌ها سر باز نمی‌زند و شانه خالی نمی‌کند بلکه پیشاپیش تهدید می‌کند. نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل در یک توییت نوشته است: «آژانس امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد که تمام شرکت‌کنندگان ۷ اکتبر را از بین خواهد برد. عکاسان خبری هم که وقایع حملات حماس به اسرائیل را ثبت کردند در لیست نابودی اسرائیل هستند!» و این سازمان ملل است که در برابر همه این جنایت‌ها و تهدیدها سکوت کرده و از ترس قطع شدن جیره و مواجبش لب از لب باز نمی‌کند.

«حسن» ها را دریابید!

وقتی «حسن یزدانی» در پایان مسابقات قهرمانی جهان در بلگراد، برای پنجمین بار مقابل «دیوید تیلور» شکست خورد، «علیرضا دبیر» مربی تیم کشتی در حمایت از او به کتف آسیب‌دیده‌اش اشاره کرد و گفت او با این وضعیت غیرت کرده که به فینال جهانی رسیده است. نماینده ۸۶ کیلوگرم تیم ملی آزاد گرچه از سد تیلور عبور نکرد اما اهالی کشتی به خوبی می‌دانند او در حال حاضر رقیب جدی یا جایگزینی در داخل کشور ندارد و نفرات بعدی کسانی هستند که احتمال کسب نشان طلا برای آنها بسیار کم است.

با همه اینها یزدانی نشان نقره جهانی و طلای بازی‌های آسیایی را به کشور آورد و دو روز بعد از اعلام متأهل شدنش، کتفش که مصدوم شده بود را جراحی کرد. این جراحی باعث شد او در آستانه المپیک مسیر سختی برای بازگشت به رقابت‌ها داشته باشد. فدراسیون کشتی خبری از دوره نقاهت چهار یا پنج ماهه برای یزدانی منتشر کرد و کم کم این زمزمه پیچید که او نمی‌تواند خود را به المپیک برساند. بعد از این حواشی، جراح حسن یزدانی اعلام کرد که اگر این مدال‌آور کشورمان طول درمان خود را به خوبی طی کند، بیش از ۸۵ درصد شانس بازگشت به کشتی قهرمانی را دارد و می‌تواند به المپیک توکیو هم برسد.

اما تلخ‌تر از احتمال نرسیدن یزدانی به المپیک توکیو، افشاگری هادی عامل بود. این گزارشگر کشتی گفت دلیل اینکه حسن یزدانی علیرغم مصدومیتش در بازی‌های آسیایی شرکت کرده، تأمین مخارج عروسی‌اش بوده است! «هادی عامل» همچنین اشاره کرد که روند آمادگی حسن یزدانی بعد از عمل جراحی او هر روز گران‌تر می‌شود و برای شرکت حسن یزدانی در مسابقات آسیایی بحث مالی هم مطرح است. بارها در مجله مهر از تبعیض بی‌حاصل در ورزش کشور به نفع فوتبالیست‌ها نوشته‌ایم. این هم مصداقی دیگر! زمانی که فوتبالیست‌ها پاداش‌های میلیاردی می‌گیرند، کشتی‌گیر پرافتخار کشور باید برای مخارج ازدواجش، سلامتی خود را به خطر بیندازد و کاپیتان تیم‌ملی روئینگ با انتشار ویدئویی از دست‌فروشی، از دنیای قهرمانی خداحافظی کند!

کامبک رویایی به امید

فوتبال گرچه محبوب است و علیرغم همه توجهاتی که به خود جلب کرده، چنگی به دل‌هایمان نزده اما هفته گذشته، نتیجه‌ای برای رقابت‌های ملی کشورمان رقم خورد که لبخند عمیقی بر لب فوتبال‌دوستان نشاند. تیم فوتبال نوجوانان ملی کشورمان در یک رویارویی به یاد ماندنی ۳ بر ۲ برزیل را شکست دادند.

آنها مقابل تیمی پیروز شدند که ۶ سال اخیر در هیچ تورنمنتی شکست نخورده بود و دو بر هیچ از ایران نیز پیش افتاده بود اما تیم ملی نوجوانان ایران با رقم زدن یک کامبک رویایی، سه گل به ثمر رساند و یک برد شیرین را به همه ایرانیان هدیه داد. سایت فیفا درباره برد ایران در برابر برزیل نوشت: «ایران روز شنبه یکی از خارق‌العاده‌ترین کامبک‌ها را در تاریخ جام جهانی زیر ۱۷ سال فیفا به ثبت رساند و در حالی که در نیمه نخست مقابل برزیل ۲ بر صفر عقب بود، در یک شب پر درام در جاکارتا این تیم را شکست داد.»

خبر خوب ورزشی که آخر هفته قبل به گوشمان رسید، قهرمانی دختر ایرانی در اسکیت فری استایل جهانی بود. «رومینا سالک» در رده سنی جوانان مسابقات اسکیت فری استایل قهرمانی جهان که هم‌اکنون در شانگهای چین در حال برگزاری است توانست با زمان ۴.۹۸۲ ثانیه مقام اول را از آن خود کند و به مدال طلای این دوره از مسابقات دست یابد. علاوه بر این، تیم ملی تکواندو کشورمان نیز در فینال جام جهانی کره جنوبی برابر استرالیا به میدان رفت با کسب پیروزی، قهرمان این رقابت‌ها شد.

پشت پرده جریمه سرخپوشان چه بود؟

هفته گذشته حواشی زیادی گریبان‌گیر باشگاه پرسپولیس شده بود. باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که به دنبال نتایج هفته‌های اخیر، مدیرعامل باشگاه و اعضای هیأت مدیره تصمیم گرفته‌اند ده درصد از قرارداد هر بازیکن را به عنوان جریمه کسر کنند. ده درصد قرارداد یک فوتبالیست، آن هم بازیکن پرسپولیس، کم رقمی نیست و انتشار این خبر، خیلی زود سر وصدا به راه انداخت. سرخپوشان با ارسال پیامی تند و تیز به این ماجرا واکنش نشان دادند و نسبت به بی‌توجهی باشگاه گلایه کردند.

آنها در این نامه به نوعی اعمال سلیقه یا پشت گرده درباره این جریمه اشاره کردند و نوشتند مشخص نیست کدام جریان بعد از اولین باخت در ۲۰ بازی اخیر، پشت این جریمه ده درصدی قرار دارد. آنها از مدیریت باشگاه سوال کردند که چرا فصل گذشته با شکست مقابل سپاهان در ورزشگاه آزادی چنین جریمه نصیب‌شان نشده است؟ آنها در ادامه این پیام از پرداخت نشدن پاداش‌های پیروزی‌شان گلایه کردند.

گرچه اعلام شده بود که در صورت نتایج مناسب تیم در بازی‌های آینده به ویژه راهیابی سرخپوشان ایران به مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا، این جریمه لغو خواهد شد اما حوصله پرسپولیسی‌ها به این تهدیدها قد نداد و دست به اعتصاب زدند. یک روز بعد باشگاه پرسپولیس اعلام کرد اعتصاب بازیکنان بیشتر از ۲۴ ساعت دوام نداشته و تمرینات از سر گرفته شده است اما تمرین بعدی بازیکنان پرسپولیس پشت درهای بسته برگزار شد تا خود را برای هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا و دیدار با النصر در عربستان آماده کنند.

سوال بازیکنان و هواداران پرسپولیس این است که چه کسی و عاملی پشت پرده این تندخویی از سوی مدیریت باشگاه قرار دارد؟ برخی این گمانه را مطرح می‌کنند که شاید حساب و کتاب سنگین پرسپولیس با «لوکادیا» و «برانکو ایوانکوویچ» باعث شده کف‌گیر مدیران به ته دیگ برسد و از هر فرصتی برای قناعت در هزینه‌ها استفاده کنند. با همه اینها، پرسپولیس یکی از امیدهای ایران در رقابت‌های باشگاهی آسیا است و ایجاد چنین حواشی بیش از هرکسی به ضرر همین باشگاه تمام خواهد شد.

به یاد لاله و لادن

اگر مخاطب این متن متولد اوایل دهه هفتاد باشد به خوبی تراژدی تلخ «لاله» و «لادن» را به یاد دارد. دو خواهران بیژنی، دوقلوهای معروف ایرانی که از ناحیه سر به هم چسبیده بودند تبدیل به سوژه خبری رسانه‌های دنیا شدند تا اینکه در ۲۹ سالگی زیر تیغ جراحی رفتند و بعد از ۵۲ ساعت دست و پنجه نرم کردن با مرگ، در حالی که تمام عمر کنار هم زندگی کرده بودند، جان باختند. چنین مواردی بسیار نادر بوده و از هر ۲۰۰ هزار مورد تولد نوزاد دوقلوی زنده، تنها یک مورد با چنین خصوصیاتی به دنیا می‌آیند که در شماری از آنها جراحان تلاش کرده‌اند عمل جداسازی را انجام دهند. یک جراحی بسیار حساس که گاهی با موفقیت همراه بوده و گاهی ناکام مانده است.

حالا بعد از بیست سال، هفته اخیر عمل جراحی جداسازی خواهران دو قلوی اهوازی در بیمارستان نمازی شیراز با موفقیت انجام شد. این جراحی که تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت از آن جهت حساس بود که بدن دو نوزاد از ناحیه روده، قسمت‌های اثنی عشر، پانکراس، لوزالمعده و کبد به هم متصل بود و پیچیدگی شرایط فیزیولوژیک اعضای به هم چسبیده، عمل جداسازی را زمان بر و حساس کرد. این مرحله اول جداسازی دو نوزاد بوده و قرار است با افزایش سن آنها و البته بررسی‌های بیشتر، مرحله بعدی جداسازی نیز صورت بگیرد. تلاش‌ها بر این است که روند درمان و جداسازی این دو دختر اهوازی دنبال شود تا آنها جلوه زیباتری از زندگی را تجربه کنند.

استفاده بهینه از شب یلدا و چهارشنبه سوری!

«شب یلدا و چهارشنبه‌سوری تغییر نام یافتند!» این خبر غیرمنتظره‌ای بود که هفته پیش منتشر شد و حواشی زیادی به دنبال داشت. ماجرا از این قرار بود که بر اساس تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۴۰۳ دو آئین ایرانی شب یلدا، به عنوان «روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان» و چهارشنبه‌سوری به عنوان «روز تکریم همسایگان» در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

پیش‌بینی موج اعتراض‌ها به این تصمیم کار دشواری نبود و واکنش‌های متعددی نسبت به این موضوع منتشر شد تا اینکه خبر رسید: «نام شب یلدا تغییر نکرده است.» رئیس مرکز اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که بر خلاف شایعات منتشر شده، نام شب یلدا در تقویم رسمی کشور تغییر نکرده و چهارشنبه‌سوری که تا کنون در تقویم نبوده قرار است با عنوان «تکریم همسایگان» در تقویم ثبت شود که «مقوّم فرهنگ ایرانی اسلامی» است!

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هم دست به شفاف‌سازی زد و عنوان کرد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی هرساله بر اساس مصوبات شورای فرهنگ عمومی، مناسبت‌های جدیدی را با توجه به پیشنهادات اشخاص حقیقی و حقوقی برای درج در تقویم رسمی کشور تأیید می‌کند. از جمله مناسبت‌های جدید روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان است که همزمان با ۳۰ آذر و در کنار عنوان شب یلداست. همچنین برای استفاده بهینه فرهنگی از روزهای پایانی سال به ویژه چهارشنبه سوری که در جامعه ایرانی مورد توجه است، مناسبت روز تکریم همسایگان برای درج در متن تقویم رسمی کشور در روز سه شنبه آخر سال تصویب شده است.»

با توجه به حجم گسترده واکنش‌ها به این ماجرا، خبرنگاران روز چهارشنبه در حیاط دولت به سراغ وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رفتند و از او در این باره پرسیدند. ضرغامی پاسخ داد: «یلدا و چهارشنبه سوری از ابتدا بوده و تا آخر هم خواهد بود. شب یلدا امسال ثبت جهانی هم شد. آن چیزی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده یک مقدار درباره این دو مناسبت توضیح دادند که چیز بدی نیست…» به نظر می‌رسد تلاش شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نام‌گذاری و «توضیح بیشتر» درباره دو رسم کهن، چیزی شبیه اقدام تأثیرگذار شورای شهر برای تغییر نام معابر و خیابان‌ها است.

جدایی افق از فلسطین؟

«به افق فلسطین» برنامه ترکیبی و گفت‌وگو محوری بود که از حدود یک ماه پیش و از زمان حمله اسرائیل به غزه روی آنتن شبکه افق رفت. برنامه‌ای که به نسبت آمار قابل توجهی در میزان مخاطب به ثبت رساند و ترکیب متنوع مهمانانش، مورد توجه بینندگان قرار گرفته بود. روند برنامه ادامه داشت تا اینکه «مهدی عرفاتی» سردبیر این برنامه در توییتی نوشت: «شبکه افق تصمیم گرفت برنامه به افق فلسطین از شنبه ۲۰ آبان ماه با گروه دیگری ادامه پیدا کند. تیم طراح و تهیه برنامه در سازمان اوج به این تصمیم احترام می‌گذارد.»

این خبر غیرمنتظره خیلی زود در میان مخاطبان و بینندگان به افق فلسطین پیچید. چیزی نگذشت که شبکه افق با انتشار متنی، حرف متفاوت و متناقضی زد و اعلام کرد: «پس از چهار هفته تلاش شبانه‌روزی و سخت و قابل تحسین، تیم محترم تولید این برنامه خود تصمیم به توقف تولید گرفته‌اند. شبکه افق با هدف حفظ این ارزش افزوده رسانه‌ای در موضوع فلسطین و برای ادامه تولید این برنامه از تیمی جدید و حرفه‌ای بهره خواهد برد.»

انتشار این متن از سوی شبکه افق باعث شد بار دیگر تیم سابق تاکید کنند که کنار نرفته‌اند بلکه کنار گذاشته شده‌اند. با بالا گرفتن حواشی، مدیران صداوسیما اعلام کردند که در این تصمیم نقشی نداشتند و این مدیران شبکه افق بوده‌اند که تصمیم به تغییر تیم «به افق فلسطین» گرفته‌اند. در این میان برخی خبر از آن دادند که این تصمیم، در پی اختلافات مدیران شبکه افق با سازمان اوج بوده که ایده و اجرای به افق فلسطین را بر عهده داشته است.

با ادامه پیدا کردن ماجرا، «مهدی عرفاتی» سردبیر سابق به افق فلسطین برای پایان دادن به این حواشی، گفت: «شما از کجا می‌دانید تیم جدید نتواند همان کیفیت سابق را داشته باشد؟ شاید تیم جدید حتی بهتر از ما بتواند با مخاطب ارتباط بگیرد و پربارتر هم شود. ان‌شاءالله اینطور باشد. شما کمک کنید کار را جلو ببرند.» او در ادامه یادآوری کرد که نباید حاشیه درست کنیم و وقتی مدیریت افق تصمیم گرفت تیم را به هر دلیلی عوض کند دلیل آن مهم نیست و قطعاً قصد دارند کیفیت کار را بالا ببرند. او متذکر شد که آنچه این روزها مهم است فلسطین است و نه چیز دیگری: «مهم این است که برنامه پیش برود و مسئله فلسطین از اولویت نیفتد. چه با این تیم، چه با تیم دیگری. برنامه اگر متوقف می‌شد شاید ریشه‌یابی در مورد آن اولویت بود اما حالا که برنامه ادامه دارد مشکل خاصی نیست و امیدوارم کیفیت برنامه بهتر پیش برود. الان نباید اجازه دهیم مسئله فلسطین از اولویت خارج شود.»

علیرغم همه اینها، نگاهی اجمالی به واکنش‌های مخاطبان و بازتاب گسترده این حواشی، می‌تواند حاکی از آن باشد که تصمیم مدیران شبکه افق لطمه‌ای به سازمان صدا و سیما وارد کرده است و بخشی از مخاطبان را دلخور و بخش دیگری را پس زده است. آن هم در شرایطی که افزایش بینندگان یکی از دغدغه‌های اصلی آن به شمار می‌رود.

دیگر نه من و نه تو!

خبر پر سر و صدای دیگر در روزهای اخیر، ماجرای شبکه من‌وتو و انتشار اطلاعیه‌ای بود که تعطیلی آن را اعلام می‌کرد. صفحه اینستاگرامی من‌وتو اعلام کرد به دلیل مشکلات مالی تا ابتدای سال آینده میلادی (دی و بهمن آینده) تعطیل خواهد شد. این شبکه که بیش از هرچیز، به شبکه براندازی شباهت داشت از اکتبر ۲۰۱۰ (۱۳ سال قبل) فعالیت خود را از لندن در انگلیس آغاز کرد. جهت‌گیری این شبکه به سمت سلطنت‌طلبان و حمایت پهلوی‌ها با اموالی که از ایران دزدیده بودند هم نتوانست به داد این تیم برسد. بر کسی پوشیده نبود که این شبکه از طریق اموال غارت شده ملت ایران توسط خانواده پهلوی اداره می‌شد و اخیراً نقشی به جز تبلیغ رژیم فراری نداشت.

بنا بر آمار، تراز مالی شبکه «من و تو» نشان می‌دهد که از نظر اقتصادی شرکتی کاملاً ورشکسته است. از ۹۵ میلیون پوند سرمایه، این شبکه فقط ۳ میلیون درآمد داشته و بقیه ضرر بوده است. کاربران زیادی در فضای مجازی ماجرای تعطیلی این شبکه را دستمایه شوخی خود قرار دادن و یادآوری کردند این شبکه سال گذشته از روزهای رفتن جمهوری اسلامی و آمدن دیگران حرف می‌زد. حالا نه جمهوری اسلامی رفته و نه کسی جایش آمده اما خودشان مجبورند با بغض و ماتم از دست دادن لقمه نانی، جای دیگری را برای فروش وطن پیدا کنند.