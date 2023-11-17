درخواست بورل از حماس در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفر به رام‌الله در کرانه باختری، از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) درخواست کرد تا اسرای اسرائیلی را به نمایندگان صلیب سرخ تحویل دهد.

بورل در گفت‌وگو با شبکه خبری «الحدث» سعودی گفت: از حماس می‌خواهیم تا اسرا را آزاد کرده و آنها را به صلیب سرح تحویل دهد.

وی بار دیگر خواستار حمایت بین‌المللی از «راه‌حل دو دولت» در راستای حل مساله فلسطین شد.

بورل که پیشتر بدون محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و با ژشتی صلح‌طلبانه خواستار آتش‌بس در غزه شده، از آنچه «حق اسرائیل برای دفاع از خود» خوانده، حمایت کرده بود و در جایی دیگر حماس را به سوءاستفاده از بیمارستان‌ها به عنوان سپر انسانی متهم کرد!

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در پی این ادعای واهی، با صدور بیانیه‌ای ادعای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به‌شدت محکوم کرد.

به‌دنبال عملیات بزرگ مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) موسوم به «طوفان الاقصی» علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، اشغالگران در اقدامی تلافی‌جویانه و وحشیانه، حملات گسترده و بی‌وقفه‌ای را علیه نوار غزه انجام داده و دسترسی شهروندان این باریکه را به آب، برق، غذا و سوخت قطع کرده‌اند. براساس‌تازه‌ترین آمار، در پی این حملات وحشیانه، تاکنون حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ فلسطینی شهید شده‌اند که از این تعداد بیش از ۵ هزار نفر کودک هستند.

سیندی مک‌کین، مدیر اجرای برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که تقریباً «تمام مردم در نوار غزه به مواد غذایی نیاز مبرم دارند. عملاً چیزی به اسم تأمین غذا و آب در غزه وجود ندارد و تنها بخش کوچکی از نیازها، از طریق مرزها تأمین می‌شود. با توجه به نزدیک شدن سریع فصل زمستان و همچنین پناهگاه‌های ناامن و متراکم و فقدان آب آشامیدنی، غیرنظامیان در معرض قحطی قریب‌الوقوع قرار دارند.»