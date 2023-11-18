به گزارش خبرنگار مهر، رژیم کودک‌کش و غاصب صهیونیستی طی هفته‌های اخیر با اعمال خشونت‌های افراطی و جنایات وحشیانه و تروریسم، ماهیت فاشیست و سفاک این رژیم موقت را بیش از گذشته به منصه ظهور گذاشته است.

البته چند دهه از جنگ و تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین می‌گذرد. کشته شدن، آوارگی و پناهندگی هزاران فلسطینی از آثار زیانبار این جنایات بوده است اما تشدید حملات پی در پی رژیم منحوس و اشغالگر اسرائیل به مناطق مسکونی، آموزشی، درمانی و بیمارستانی در هفته‌های اخیر، بیش از گذشته بر تجاوزگری رژیم کودک کش صهیونیستی صحه گذاشته است.

اسرائیل جنایتکار با حمله به مراکز درمانی نه تنها قوانین بین المللی را در عدم حمله به مراکز غیرنظامی نقض کرده است بلکه با نمایش چهره وحشی گری خود، دل‌های مسلمانان و انسان‌های آزادی خواه جهان را مالامال از نفرت و انتقام کرده است.

در همین راستا وزارت ورزش هفته گذشته طی فراخوانی از جامعه بزرگ ورزش دعوت کرد تا با حضور در تجمع و راه پیمایی اعتراضی، انزجار خود را علیه رژیم غاصب اسرائیل اعلام کنند. این تجمع از ساعت ۱۴:۳۰ امروز شنبه با حضور گسترده مسئولان، ورزشکاران و دیگر اهالی ورزش آغاز شد.

همراهی وزیر ورزش در تجمع اعتراضی ورزشی‌ها علیه اسرائیل

جمعیت زیادی از مسئولان و ورزشکاران امروز شنبه روبروی دانشگاه تهران گرد هم آمدند تا فریاد عدالت خواهی و ظلم ستیزی خود را به گوش جهانیان برسانند. این تجمع با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و همچنین غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، سید شروین اسبقیان مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی، آرش فرهادیان مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، میرشاد ماجدی، محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون، افشین داوری سرپرست فدراسیون دوومیدانی، فضل الله باقرزاده رئیس پیشین فدراسیون شمشیربازی و.... برگزار شد. روح الله رستمی نایب قهرمانی پاراوزنه برداری ایران در بازی‌های پاراآسیایی، نازنین ملایی ملی پوش قایقرانی، علی داودی ملی پوش وزنه برداری، نیز در این مراسم شرکت داشتند.

تاکید کیومرث هاشمی بر حمایت از مظلوم

کیومرث هاشمی وزیر ورزش در تجمع اعتراضی علیه رژیم غاصب صهیونیستی با تاکید براینکه از حضور در کنار مردم و همراه شدن با آنها افتخار می‌کنم، تصریح کرد: یکی از خصلت‌های خوب ورزشکاران حمایت از مظلوم است و چه چیزی بهتر از این که امروز جامعه ورزش در حمایت از مردم مظلوم غزه در این جمع بزرگ حاضر شده است. این انسجام بین اقشار مختلف جامعه می‌تواند حکومت لرزان اسرائیل غاصب را لرزان‌تر کند و روزی شاهد فروپاشی این رژیم باشیم. ورزشکاران ایران همیشه از رویارویی با نمایندگان رژیم صهیونیستی امتناع کرده اند و اینگونه اعتراض خود را نشان داده اند. اتفاقی که امروز افتاده این است که حمایت از مردم فلسطین گسترده‌تر شده است.

جنایتی که منجر به نابودی اسرائیل می‌شود

سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش نیز در این جمع گفت: امروز جامعه بزرگ ورزش گرد هم آمده اند تا از حرکت‌های غیرانسانی رژیم پلید اشغالگر قدس اعلام انزجار کنند. جنایتی که امروز رژیم صهیونیستی در نوار غزه انجام می‌دهد صدای تمام جوامع بزرگ جهان را درآورده است. همه صدای خود را بر پلیدی این رژیم بلند کرده اند. مطمئن هستم این جنایت و کودک کشی باعث نابودی این رژیم سفاک خواهد شد.

امیدواری به اقامه نماز در مسجدالاقصی

مریم کاظمی پور معاون توسعه ورزش بانوان نیز گفت: در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، کودکان، زنان و جوانان محاصره شده در غزه اهالی ورزش امروز دور هم جمع شدند تا در معیت ورزشکاران، مربیان و همه دست‌اندرکاران حوزه ورزش کشور به حمایت از مردم مظلوم فلسطین، فریاد عدالت خواهی را سر بدهند. امیدوارم این ماجرا با آزادی و سرافرازی قدس شریف خاتمه پیدا کند و مسلمانان در مسجد الاقصی نماز اقامه کنند و آرزوی دیرینه مسلمانان جهان برآورده شود.

گوش به فرمان رهبر برای حضور در نوار غزه

سیدمحمد شروین اسبقیان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه ریاست وزارت ورزش هم با بیان اینکه جامعه پرافتخار ورزش کشور، امروز با حضور رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، مدیران و معاونان وزارت ورزش و جوانان، مربیان، پیشکسوتان ورزش، قهرمانان المپیک و پارالمپیک در این راهپیمایی بسیار ارزشمند حضور یافته است، تاکید کرد: همه حاضر هستند تا یک صدا شعار مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صهیونیست، مرگ بر آمریکای خونخوار را فریاد بزنند و گوش به فرمان رهبر بزرگ انقلاب برای حضور پرافتخار در نوار غزه برای آزادسازی قدس شریف هستند.

جامعه ورزش مردم مظلوم فلسطین را تنها نمی‌گذارد

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه این تجمع با تاکید بر اینکه جامعه ورزش تنها نیست و اقشار مختلف مردم هم در این تجمع حضور دارند، گفت: خدا را شکر در دیدار با قطر بازیکنان تیم ملی فوتبال با نمادی از فلسطین وارد زمین شدند و مسابقه را آغاز کردند. در بازی با هنگ کنگ هم با اینکه ناظر AFC تاکید داشت که باید هیچ‌گونه نماد سیاسی در ورزشگاه نباشد اما فدراسیون فوتبال به خوبی کار خود را انجام داد و دور زمین شعار کودکان را نکشید را قرار داد. جامعه ورزش همراه با سایر اقشار مردم کشتار زنان و کودکان مظلوم غزه را محکوم می‌کند.

محکومیت رژیم صهیونیستی وظیفه همه است

محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال نیز در این تجمع گفت: تنها کاری که از دست ما برمی‌آید و وظیفه همه ماست محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی است. تجاوزها و کشتار بزرگی در غزه انجام دادند و این ابتدایی‌ترین کاری است که جامعه ورزش به همراه سایر مردم می‌توانستند با تجمع در میدان انقلاب انجام دهند و این جنایات را محکوم کنند.

پاک شدن لکه ننگین با خروش مردم جهان

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی نیز در این راهپیمایی گسترده گفت: در یک ماه اخیر اتفاقات بسیار اسفناکی و در واقع فاجعه انسانی در غزه رخ داده است که دل هر انسان آزاده ای را به درد می‌آورد. امروز ورزشکاران در میدان انقلاب اسلامی در این گردهمایی حاضر شدند تا اعمال غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کنند. امیدوارم در تمام جهان این اتفاق بیفتد، جنایات اخیر ربطی به اسلام ندارد بلکه یک فاجعه انسانی است، باید مردم جهان به خروش بیایند تا این لکه ننگین از جهان پاک شود.

لزوم اتحاد کشورهای مسلمان برای نابود کردن اسرائیل

حمید عزیزی رئیس فدراسیون تنیس با تاکید بر اینکه جامعه ورزش نسل کشی و کودک کشی که در غزه در حال رخ دادن است را محکوم می‌کند، گفت: همه ما ناراحت هستیم، امیدوارم در آینده نزدیک همه کشورهای مسلمان با هم متحد شوند و اتفاقات خوبی را برای غزه رقم بزند. امیدوارم هر چه زودتر نسل کشی و کودک کشی که توسط رژیم غاصب در حال انجام است، به پایان برسد و شاهد آزادسازی فلسطین باشیم.

اهالی ورزش حامی فلسطین است

افشین داوری سرپرست فدراسیون دوومیدانی نیز ضمن محکوم کردم اقدامات ددمنشانه اسرائیل گفت: ما با حضور خود در اجتماعات نشان می‌دهیم همیشه در میدان هستیم و پشت مردم مظلوم غزه ایستاده ایم و خواهیم ایستاد.امیدوارم بتوانیم با امید به خدا پیروز میدان باشیم و مردم غزه از ستم‌های این رژیم غاصب رهایی پیدا کنند.