به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار جلیل بابازاده روز شنبه در تجمع حمایتی مردم تبریز از غزه که در سنگ فرش مصلای این شهر برگزار شد، اظهار کرد: امروز میدان واقعی جنگ جلوی چشمان همگان است و آمریکا با تمام توان و قدرت، برای کشتن کودکان و زنان در غزه، از رژیم کودک کش حمایت می‌کند.

وی اضافه کرد: دشمن بداند حتی اگر از نظر فیزیکی بر ما پیروز شود هیچ گاه نخواهد توانست اندیشه و افکار مقاومت را از بین ببرد، مردم نیز به آینده امیدوار باشند و بدانند که وعده الهی بر روی زمین محقق می‌شود و پیروزی مقاومت و غزه، قریب الوقوع است.

بابازاده خطاب به حاضران در این تجمع، اظهار کرد: دنیا برای مظلومیت غزه کاری نمی‌کند و نظاره گر است و این همان نکته‌ای است که امامین انقلاب، نسبت به آن هشدار داده بودند و امروز رژیم کودک کش و اشغالگر، در جلوی چشمان مردم جهان، جنایات بزرگی مرتکب می‌شود و هر انسان آزاده و منصف باید این جنایات را محکوم کند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی زبان سازش و تفاهم را نمی‌فهمد، گفت: در هفت دهه گذشته افراد زیادی از روش‌های مختلف برای سازش، تفاهم و توافق با این رژیم وارد شدند اما صادقانه باید گفت که هیچکدام به نتیجه نرسید چون این رژیم به هیچیک از قوانین بین المللی و انسانی، پایبند نبوده و سر منشأ فساد و قتل و غارت در دنیاست.

بابازاده افزود: طبق فرموده حضرت امام، تنها راه خلاص شدن جهان از وجود این رژیم، از بین رفتن آن است و کسانی که زمانی غیر از این فکر می‌کردند نیز امروز به این نتیجه رسیده‌اند که رژیم صهیونیستی باید از بین برود.

وی به جنایات و کودک کشی‌های رژیم اشغالگر در جنگ اخیر غزه اشاره کرد و گفت: این برای اولین بار نیست که حامیان رژیم صهیونیستی دست به چنین جنایاتی می‌زنند، در جنگ تحمیلی نیز، دشمن تا دندان مسلح، روی کودکان و زنان ما بمب می‌انداخت و همانند امروز، دنیا چشم دیدن و قضاوت نداشت.

بابازاده گفت: اگر کسی به پیروزی غزه تردید دارد باید نسبت به خودش تردید داشته باشد چرا که تاریخ نشان داده که خون بر شمشیر پیروز است و همان طور که در جنگ تحمیلی پیروز شدیم و داعش را شکست دادیم در غزه هم پیروزی با جبهه مقاومت است.

وی خطاب به کسانی که عملیات طوفان الاقصی و کشته شدن کودکان و زنان را بی اثر عنوان می‌کنند، افزود: این عملیات برای حقانیت مردم غزه واجب بود، امروز دنیا کودک کشی رژیم صهیونیستی را به چشم خود دید و این بزرگ‌ترین دستاورد این عملیات است و مظلومیت مردم غزه، با این عملیات و کشتارهای بی رحمانه رژیم اشغالگر در تاریخ ثبت شد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا در بخش دیگری از سخنان خود حضور مردم، دانش آموزان، اصناف و بازاریان در تجمع حمایتی از مردم غزه را قابل احترام و باارزش توصیف کرد و گفت: این حضور، نمونه‌ای از در صحنه بودن مردم آذربایجان است، یادآور شکست محاصره سوسنگرد در ۲۶ آبان ۱۳۵۹ است که به دست سرداران شهید آذربایجان و رزمندگان این خطه رقم خورد.

بابازاده با بیان اینکه امروز هر فردی که برای انقلاب، ارزش‌ها و آرمان‌های آن جان می‌سوزاند بسیجی است، افزود: آذربایجان سرزمین مقدسی است و برای حفظ انقلاب، ۱۰ هزار شهید تقدیم آن کرده است از این رو چشم مظلومان جهان به ایران و آذربایجان است.