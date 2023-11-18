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۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۱

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا:

دنیا برای مظلومیت غزه کاری انجام نمی‌دهد

دنیا برای مظلومیت غزه کاری انجام نمی‌دهد

تبریز-فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا گفت: دنیا برای مظلومیت غزه کاری نمی کند و نظاره گر است و این همان نکته ای است که امامین انقلاب، نسبت به آن هشدار داده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار جلیل بابازاده روز شنبه در تجمع حمایتی مردم تبریز از غزه که در سنگ فرش مصلای این شهر برگزار شد، اظهار کرد: امروز میدان واقعی جنگ جلوی چشمان همگان است و آمریکا با تمام توان و قدرت، برای کشتن کودکان و زنان در غزه، از رژیم کودک کش حمایت می‌کند.

وی اضافه کرد: دشمن بداند حتی اگر از نظر فیزیکی بر ما پیروز شود هیچ گاه نخواهد توانست اندیشه و افکار مقاومت را از بین ببرد، مردم نیز به آینده امیدوار باشند و بدانند که وعده الهی بر روی زمین محقق می‌شود و پیروزی مقاومت و غزه، قریب الوقوع است.

بابازاده خطاب به حاضران در این تجمع، اظهار کرد: دنیا برای مظلومیت غزه کاری نمی‌کند و نظاره گر است و این همان نکته‌ای است که امامین انقلاب، نسبت به آن هشدار داده بودند و امروز رژیم کودک کش و اشغالگر، در جلوی چشمان مردم جهان، جنایات بزرگی مرتکب می‌شود و هر انسان آزاده و منصف باید این جنایات را محکوم کند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی زبان سازش و تفاهم را نمی‌فهمد، گفت: در هفت دهه گذشته افراد زیادی از روش‌های مختلف برای سازش، تفاهم و توافق با این رژیم وارد شدند اما صادقانه باید گفت که هیچکدام به نتیجه نرسید چون این رژیم به هیچیک از قوانین بین المللی و انسانی، پایبند نبوده و سر منشأ فساد و قتل و غارت در دنیاست.

بابازاده افزود: طبق فرموده حضرت امام، تنها راه خلاص شدن جهان از وجود این رژیم، از بین رفتن آن است و کسانی که زمانی غیر از این فکر می‌کردند نیز امروز به این نتیجه رسیده‌اند که رژیم صهیونیستی باید از بین برود.

وی به جنایات و کودک کشی‌های رژیم اشغالگر در جنگ اخیر غزه اشاره کرد و گفت: این برای اولین بار نیست که حامیان رژیم صهیونیستی دست به چنین جنایاتی می‌زنند، در جنگ تحمیلی نیز، دشمن تا دندان مسلح، روی کودکان و زنان ما بمب می‌انداخت و همانند امروز، دنیا چشم دیدن و قضاوت نداشت.

بابازاده گفت: اگر کسی به پیروزی غزه تردید دارد باید نسبت به خودش تردید داشته باشد چرا که تاریخ نشان داده که خون بر شمشیر پیروز است و همان طور که در جنگ تحمیلی پیروز شدیم و داعش را شکست دادیم در غزه هم پیروزی با جبهه مقاومت است.

وی خطاب به کسانی که عملیات طوفان الاقصی و کشته شدن کودکان و زنان را بی اثر عنوان می‌کنند، افزود: این عملیات برای حقانیت مردم غزه واجب بود، امروز دنیا کودک کشی رژیم صهیونیستی را به چشم خود دید و این بزرگ‌ترین دستاورد این عملیات است و مظلومیت مردم غزه، با این عملیات و کشتارهای بی رحمانه رژیم اشغالگر در تاریخ ثبت شد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای عاشورا در بخش دیگری از سخنان خود حضور مردم، دانش آموزان، اصناف و بازاریان در تجمع حمایتی از مردم غزه را قابل احترام و باارزش توصیف کرد و گفت: این حضور، نمونه‌ای از در صحنه بودن مردم آذربایجان است، یادآور شکست محاصره سوسنگرد در ۲۶ آبان ۱۳۵۹ است که به دست سرداران شهید آذربایجان و رزمندگان این خطه رقم خورد.

بابازاده با بیان اینکه امروز هر فردی که برای انقلاب، ارزش‌ها و آرمان‌های آن جان می‌سوزاند بسیجی است، افزود: آذربایجان سرزمین مقدسی است و برای حفظ انقلاب، ۱۰ هزار شهید تقدیم آن کرده است از این رو چشم مظلومان جهان به ایران و آذربایجان است.

کد مطلب 5943464

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