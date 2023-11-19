حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی، گفت: مرحله اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته جاری (۳۰ آبان ماه) به مجلس ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر و بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آئین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.