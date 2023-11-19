دولت مکلف به تامین سبد معیشتی ماهانه برای ۵ دهک اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
بر این اساس، دولت مکلف است به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانوادههای کم برخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع در سالهای اجرای برنامه نسبت به تأمین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک به گونهای عمل نماید که سهم پرداختی خانوادههای مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.
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