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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

دولت مکلف به تامین سبد معیشتی ماهانه برای ۵ دهک اول شد

دولت مکلف به تامین سبد معیشتی ماهانه برای ۵ دهک اول شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف به تامین سبد معیشتی ماهانه برای پنج دهک اول و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

بر این اساس، دولت مکلف است به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانواده‌های کم برخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع در سال‌های اجرای برنامه نسبت به تأمین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک به گونه‌ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده‌های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.

کد مطلب 5944288
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      3 0
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      مگر معیشت ققط خورد و خوراک است؟ چرا هزینه برای مملکت می تراشید؟ همانند تمامی کشورهای مترقی حقوق ها را بر اساس سبد معیشت خانوار تعیین کنید
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      4 0
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      مردم بدبخت اند. کمک کنید. ولی این کمک باعث نشه چیزها گرون بشن دوباره.
    • جوادعربنژاد IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      1 0
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      س به ماکه تا امروز که دوم برج نه هست کالابرگ شارژنشده خیلی هم نگرانیم تاکی خبری نیست امیدی هست انشالله

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