خیابانی در بهاباد به نام «فلسطین» نامگذاری شد

علیرضا کاظمی بهابادی در حاشیه رونمایی از تابلوی این خیابان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در امتداد این خیابان، میدان شهدا قرار دارد که اتصال آن با خیابانی به نام فلسطین، اتفاق مبارکی است.
وی بیان کرد: این نامگذاری برای نشان دادن مظلومیت مردم مسلمان فلسطین است که این روزها رژیم غاصب و کودککش با سکوت دولتهای اروپایی، آمریکا و برخی دولتهای عربی به کشتار آنان روی آورده اند.
کاظمی بهابادی عنوان کرد: این نامگذاری به منظور ثبت و ماندگاری نام و نشانی از مقاومت اسلامی مردم ستمدیده فلسطین انجام شده است.
گفتنی است؛ مراسم رونمایی از تابلوی خیابان فلسطین با حضور شهردار، رئیس شورای شهر، فرماندار امام جمعه بهاباد انجام شد.
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