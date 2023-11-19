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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۵۸

شهردار بهاباد:

خیابانی در بهاباد به نام «فلسطین» نامگذاری شد

خیابانی در بهاباد به نام «فلسطین» نامگذاری شد

یزد- شهردار بهاباد گفت: با توجه به اتفاقات اخیر در غزه و حمله ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به غزه، شورای شهر و کمیته نامگذاری یکی از خیابان‌های بهاباد را به نام فلسطین نامگذاری کرد.

علیرضا کاظمی بهابادی در حاشیه رونمایی از تابلوی این خیابان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در امتداد این خیابان، میدان شهدا قرار دارد که اتصال آن با خیابانی به نام فلسطین، اتفاق مبارکی است.

وی بیان کرد: این نامگذاری برای نشان دادن مظلومیت مردم مسلمان فلسطین است که این روزها رژیم غاصب و کودک‌کش با سکوت دولت‌های اروپایی، آمریکا و برخی دولت‌های عربی به کشتار آنان روی آورده اند.

کاظمی بهابادی عنوان کرد: این نامگذاری به منظور ثبت و ماندگاری نام و نشانی از مقاومت اسلامی مردم ستمدیده فلسطین انجام شده است.

گفتنی است؛ مراسم رونمایی از تابلوی خیابان فلسطین با حضور شهردار، رئیس شورای شهر، فرماندار امام جمعه بهاباد انجام شد.

کد مطلب 5944568

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