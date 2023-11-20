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۲۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۵

فرمانده انتظامی گیلان خبر داد؛

رفع تصرف اراضی ملی ۶۰ میلیاردی در املش

رفع تصرف اراضی ملی ۶۰ میلیاردی در املش

املش- فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف ۲ هزار متر مربع اراضی ملی به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال در یکی از روستاهای شهرستان املش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و پلیس در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای شهرستان املش و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، متهم ۲ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده است.

این مقام ارشد انتظامی از معرفی متهم ۵۲ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و با اعلام اینکه با حکم قضائی کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد، افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار ملکی در پایان بر مبارزه جدی با زمین‌خواران و افرادی که به هر نحوی اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کنند، تاکید کرد و از مردم خواست در صورت اطلاع یا برخورد با موارد مشابه، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5945102

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