رفع تصرف اراضی ملی ۶۰ میلیاردی در املش

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و پلیس در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای شهرستان املش و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، متهم ۲ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده است.

این مقام ارشد انتظامی از معرفی متهم ۵۲ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و با اعلام اینکه با حکم قضائی کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد، افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار ملکی در پایان بر مبارزه جدی با زمین‌خواران و افرادی که به هر نحوی اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کنند، تاکید کرد و از مردم خواست در صورت اطلاع یا برخورد با موارد مشابه، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.