قاتل فراری پس از یک سال دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: اوایل اسفندماه سال گذشته در پی وقوع یک فقره قتل هولناک در یکی از محله‌های جنوب شهر تهران، موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست با تن پیمایی از جسد مقتول متوجه شدند که مقتول حدوداً ۴۰ ساله است و از ناحیه گردن به شدت مجروح و به قتل رسیده است و در بررسی‌های بعدی مشخص شد ضارب حدوداً ۱۸ ضربه چاقو به ناحیه گردن مقتول زده است.

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان در گام بعدی با استفاده از تحقیقات میدانی و اطلاعاتی گسترده در محل قتل دریافتند؛ در تاریخ مذکور قاتل که از اراذل جنوب شهر تهران بوده کنار مغازه‌ای در نزدیکی منزلش به همراه دوستش در حال صحبت کردن بودند که مقتول با یک خودرو سراتو چند بار از نزدیکی قاتل عبور می‌کند و سپس با انگیزه اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر شده و قاتل با ضربه چاقو مقتول را به قتل رساند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه با بیان اینکه کارآگاهان تحقیقات گسترده را آغاز کردند، بیان داشت: کارآگاهان طی اطلاعاتی که به دست آوردند متوجه شدند که قاتل به صورت غیر قانونی از کشور به مقصد ترکیه خارج شده است، اما کارآگاهان با استفاده از اقدامات کارآگاهی و اطلاعاتی گسترده در نهایت مشخص شد که قاتل فراری از کشور خارج نشده است و در یکی از مناطق شمال شهر تهران مخفی شده و در ادامه کارآگاهان مخفیگاه دقیق متهم را در محدوده سعادت آباد شناسایی و طی انجام عملیات‌های پلیسی در ۲۸ آبان ماه سال جاری پس از چندین ماه وی را دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی انتقال دادند.

سردار ولیپور گودرزی در ادامه متذکر شد: متهم در بازجویی‌های اولیه منکر حقایق می‌شد، اما مستندات و مدارک و فیلم صحنه جنایت موجود باعث شد که وی ناگزیر لب به اعتراف گشود و به قتل مرد جوان معترف شد.

قاتل در بخشی از اعترافاتش اقرار داشت؛ کنار مغازه دوستم نشسته بودیم و در حال صحبت کردن بودیم که خودروی سراتو با یک سرنشین حدوداً ۳ بار از روی به روی ما رد شد و ناگهان دیدم کمی جلوتر با یکی از دوستان من درگیری فیزیکی انجام داده و من از آنجا که در شرایط طبیعی خودم نبودم برای دفاع از دوستم وارد درگیری شدم و با چاقو آن مرد را به قتل رساندم و سریعاً برای اینکه به دام نیفتم از محل متواری شدم.

سردار ولی پور گودرزی در پایان گفت: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی، به جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار دارد.