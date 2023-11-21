به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران، اولین جلسه هیات‌مدیره جدید انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران ظهر روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ برگزار شد.

در اولین جلسه هیات مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران، جعفر گودرزی به‌اتفاق آرا و برای دومین دوره پیاپی به‌ عنوان رییس انجمن انتخاب شد.

همچنین مازیار فکری‌ارشاد به عنوان نایب رییس، رضا صائمی به عنوان خزانه‌دار، نغمه دانش آشتیانی به عنوان دبیر و محمدرضا لطفی به عنوان سخنگوی انجمن انتخاب شدند.

رسیدگی به وضعیت کمیته‌ها و فعال‌ترشدن هر یک از آن‌ها، آخرین وضعیت جشن نوشتار، رایزنی برای گرفتن امکانات فرهنگی هنری برای اعضا و … دیگر مباحث مطرح شده در جلسه بود.

هیات‌مدیره جدید انجمن همچنین ضمن تشکر از مشارکت فعال اعضا در مجمع و انتخابات اخیر، ابراز امیدواری کرد که این همراهی در طول سال‌های پیش‌رو و در همه امور انجمن ادامه پیدا کند.