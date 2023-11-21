۱۸۵۰۳ بازرسی در راستای تنظیم بازار در کردستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی صبح سه شنبه در هفدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کردستان اظهار کرد: قیمت کالاهای اساسی در جلسات تنظیم بازار رصد میشود و اگر در مورد افزایش قیمت موردی دیده شود کارگروه تنظیم بازار قیمتها و موارد کمبود کالاها را رصد و پیگیری میکند.
وی بیان کرد: با توجه به برنامهریزیهای این کارگروه در راستای کالاهای اساسی در چهار ماه پایان سال طرح ذخیرهسازی کالاهای اساسی و طرح ذخیرهسازی میوه و مرکبات ایام پاییزی را در استان داریم.
خلیقی با اشاره به طرح نظارتی ایام پایان سال بیان کرد: امسال در ابتدای سال تفاهمنامه همکاری با سازمان بازرسی، سازمان صنعت معدن تجارت و سازمان جهاد کشاورزی منعقد و جلسات کمیسیونهای هماهنگی تعزیرات نیز برگزار شد تا هماهنگی بیشتر بین دستگاههای ناظر بر بازار انجام شود.
مدیرکل صمت کردستان از اجرای طرح برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم برای ایام پایان سال خبر داد و بیان کرد: نمایشگاههای ماه رمضان، نمایشگاه بازگشایی مدارس با محوریت اتاق اصناف برگزار شده است و برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا نیز با همکاری فرمانداریها و با محوریت اتاق اصناف برپا میشود.
خلیقی در زمینه واحدهای تولیدی بخش صنعتی بیان کرد: در زمینه لاستیک کردستان یکی از واحدهای تولید لاستیک در کشور لاستیک بارز استان است و در سامانه صمت لاستیک به وفور به متقاضیان داده شد که با اولویت استان به استانهای همجوار نیز لاستیک تحویل داده شده است و در این راستا ۹ هزار و ۹۸۸ خودرو در استان کردستان، لاستیک با قیمت مصوبه دولتی دریافت کردهاند.
مدیرکل صمت کردستان تصریح کرد: میانگین خروج محصول تولیدی در هر ماه ۴۱۱ هزار و ۲۳۰ حلقه معادل ۱۳ هزار و ۲۶۵ حلقه روزانه که توسط لاستیک بارز تولید میشود و تحویل عاملین فروش کشور میشود.
وی خاطرنشان کرد: به طور میانگین ۱۵۰ حلقه به شرکتهای خودروساز و ۵۰ هزار حلقه لاستیک نیز به صورت اینترنتی به فروش میرسد.
خلیقی به اقدامات کارگروه تنظیم بازار پرداخت و بیان کرد: کمبود گوشت در استان بررسی شده و جلساتی در این راستا برگزار شد که برنامهریزی برای حذف واسطهها انجام میشود.
مدیرکل صمت کردستان گفت: در هشت ماه اول امسال ۱۸ هزار و ۵۰۳ مورد بازرسی در استان شکل گرفته است که در سامانه سیمبا ثبت شده است.
وی افزود: تعداد پروندههای تشکیل شده یکهزار و ۸۳۵ مورد بوده که دو هزار و ۱۷ تخلف با ارزش ۲۹۸ میلیارد ریال تشکیل شده است.
خلیقی تصریح کرد: گشتهای مشترک در استان کردستان با همکاری تعزیرات، سمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف انجام میگیرد.
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