بهره برداری از مرکز جامع سلامت چابکسر تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی آشوبی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مرکز سلامت چابکسر اظهار کرد: این مرکز با زیر بنای ۲۱۵۰ متر مربع و در ۳ طبقه طی اسفند ماه سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه مرکز جامع سلامت چابکسر مجهز به رادیولوژی، آزمایشگاه، اورژانس ۱۱۵، داروخانه و دارای ۸ تخت بستری است، افزود: کلنگ این ساختمان در سال ۹۸ به زمین زده شد و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد :۲۴ پروژه بهداشتی اعم از مرکز جامع سلامت و خانه بهداشت در دهه فجر امسال و یا در هفته دهه سلامت قابلیت افتتاح دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۰۰ پروژه بهداشتی که عمدتاً روستایی هستند در دست اجرا دارد که ۳۰ پروژه تحویل و ۲۴ پروژه آماده تحویل و مابقی نیز در نیمه اول سال آینده به بهره برداری می‌رسد.