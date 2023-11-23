به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر اسلامپرست روز پنجشنبه در تشریح فرآیند برگزاری پنجمین جشنواره رسانهای ابوذر در آذربایجانغربی گفت: این جشنواره در محورهای مختلفی همچون مهار تورم و رشد تولید، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، کتاب، کتابخانه، تعالی فرهنگی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه اقدام، امید و نشاطآفرینی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی اسلامی و همچنین مقابله با آسیبهای اجتماعی برگزار میشود.
وی افزود: همچنین قالبهای این جشنواره شامل گزارش خبری، مصاحبه، پادکست، یادداشت، سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشنگرافی، عکس، مستند، نماهنگ و گزارش ویدئویی بوده و مهلت ارسال آثار نیز تا ۳۰ آذر است.
مسئول سازمان بسیج رسانه آذربایجانغربی در ادامه از برگزاری جشنواره"جام رسانه امید" ویژه تمامی اصحاب رسانه توسط سازمان بسیج رسانه سپاه شهدای آذربایجانغربی خبر داد و گفت: این جشنواره در سه محور جهاد تبیین، جهاد خدمت و جهاد امید برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: شاخص ارزیابی، حجم و تعداد انتشار، کیفیت محتوایی اثر، تعداد بازدید، تعداد اشتراکگذاری محتوا، میزان بازخورد و عکسالعمل مخاطب است.
اسلامپرست اظهار کرد: قالبهای این جشنواره نیز ایدهپردازی، گزارش مکتوب شامل گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، پادکست، تیتر، عکس، پوستر و اینفوگرافیک و نماهنگ موبایلی است.
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